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Миротворцы сопроводили автобусы с беженцами в Степанакерт

Миротворцы сопроводили автобусы с беженцами в Степанакерт

Российские миротворцы сопроводили еще одну колонну автобусов с беженцами в Степанакерт, за сутки туда вернулись более 1,1 тысячи человек, всего в Карабах... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T18:57

2020-11-21T18:57

2020-11-21T22:55

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

баку

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

россия

минобороны армении

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские миротворцы сопроводили еще одну колонну автобусов с беженцами в Степанакерт, за сутки туда вернулись более 1,1 тысячи человек, всего в Карабах вернулись более 7 тысяч, сообщает Минобороны России.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

баку

азербайджан

армения

россия

степанакерт

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