Миротворцы сопроводили автобусы с беженцами в Степанакерт
18:57 21.11.2020 (обновлено: 22:55 21.11.2020)
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкБеженцы из Нагорного Карабаха возвращаются в Степанакерт из Армении
© Sputnik / Арам Нерсесян
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские миротворцы сопроводили еще одну колонну автобусов с беженцами в Степанакерт, за сутки туда вернулись более 1,1 тысячи человек, всего в Карабах вернулись более 7 тысяч, сообщает Минобороны России.
"Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие. За сутки в свои дома вернулись более 1100 человек... С 14 ноября в Степанакерт уже вернулись более 7 тысяч жителей, ранее покинувших свои дома",- говорится в сообщении.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.