https://ria.ru/20201121/khleb-1585635210.html

Эксперты выяснили, где самые выгодные цены на хлеб

Эксперты выяснили, где самые выгодные цены на хлеб

Розничная цена на хлеб в РФ в 2020 году выросла меньше, чем в прошлом, а в торговых сетях крупных городов даже снизилась, оставляя рентабельность хлебопеков на... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T08:09

2020-11-21T08:09

2020-11-21T08:09

федеральная служба государственной статистики (росстат)

москва

самарская область

краснодарский край

экономика

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Розничная цена на хлеб в РФ в 2020 году выросла меньше, чем в прошлом, а в торговых сетях крупных городов даже снизилась, оставляя рентабельность хлебопеков на нулевом уровне, следует из статистики, предоставленной РИА Новости экспертами отрасли.Согласно данным Росстата, хлеб и хлебобулочные изделия в октябре по сравнению с октябрем 2019 года подорожали на 5,97%; рост в октябре 2019 года в годовом сопоставлении был выше - 7,72%. На 16 ноября средняя потребительская цена в России хлеба из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов составляла 55,12 рубля за килограмм, хлеба из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки - 55,5 рубля за килограмм, подорожав с начала года (с 9 января) на 7,8% и 6,9% соответственно.Леонов также обратил внимание, что оптовые цены на пшеницу продолжают демонстрировать рост: например, средняя цена пшеницы 3-го класса в октябре составляла 16 509 рублей за тонну, а на данный момент - 17 665 рублей за тонну.В несетевой рознице страны, по данным IT-компании "Эвотор", с октября 2019 года по октябрь 2020 года средняя цена бородинского хлеба весом 400 граммов за год выросла на 22%, до 34 рублей. Средняя цена дарницкого весом 350 граммов выросла на 10%, до 18 рублей, батон нарезной весом 400 граммов в среднем подорожал всего на 5%, до 33 рублей. В частности, в несетевой рознице Москвы и Санкт-Петербурга бородинский в октябре стоил 36 рублей и 42 рубля, дарницкий – 21 рубль и 24 рубля, а средняя цена нарезного была 30 и 37 рублей.По данным Российского союза пекарей, хлебопеки отпускные цены подняли гораздо меньше: например, в Центральном федеральном округе за январь-октябрь по сравнению с тем же периодом 2019 года отпускная цена дарницкого хлеба выросла в среднем на 5,1%, до 28,7 рубля за штуку, нарезного и бородинского – на 5,7%, до 28 рублей и на 0,9%, до 23,4 рубля. В Санкт-Петербурге отпускная цена на эти сорта выросла на 3,9%, до 27,68 рубля, и на 4%, до 27,34 рубля и 21,77 рубля соответственно, а в Москве цены были незначительно подняты в мае 2019 года, но больше не повышались, уточнили в союзе.Отпускная цена не покрывает затраты предприятий из-за гораздо большего роста стоимости муки, сахара, растительного масла и так далее, следует из статистики союза: например, в Санкт-Петербурге мука для тихвинского, дарницкого и нарезного за 10 месяцев 2020 года подорожала на 40%, 39% и 25% соответственно, в Москве мука для хлеба смешанной валки и нарезного батона - на 21% и 36,9%. Следствием стала низкая рентабельность отрасли, близкая к нулевой у многих хлебопекарных предприятий. "Руководитель одного из них назвала рентабельность за 9 месяцев 2020 года минус 1,18%", - сказали в союзе.Где самый дешевый хлебПо данным "Эвтора" на основании чеков смарт-терминалов компании, расположенных в несетевых продуктовых магазинах, в октябре самой низкой цена бородинского хлеба была в Алтайском крае и Ростовской области - 27 рублей, самый дешевый дарницкий, всего по 14 рублей, продается в несетевой рознице Удмуртии, а нарезной батон меньше всего стоит в Оренбургской области - 22 рубля.Средняя цена бородинского хлеба в Краснодарском и Красноярском крае, по оценкам экспертов, составляла 34 рубля, в Воронежской области - 46 рублей. Дарницкий в Краснодарском крае, Самарской области и Пермском крае стоил в среднем 20 рублей, в Иркутской области - 26 рублей. Средняя цена нарезного батона в Пермском и Краснодарском краях, Челябинской области - 31 рубль, в Нижегородской области - 39 рублей, в Иркутской области - 47 рублей.

https://ria.ru/20201018/khleb-1580321315.html

https://ria.ru/20200907/khleb-1576855630.html

https://ria.ru/20200710/1574148134.html

москва

самарская область

краснодарский край

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федеральная служба государственной статистики (росстат), москва, самарская область, краснодарский край, экономика