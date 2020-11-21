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Лавров: позиция Москвы и Баку по примирению в Карабахе совпадает

Лавров: позиция Москвы и Баку по примирению в Карабахе совпадает

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что позиция РФ и Азербайджана по необходимости восстановления межконфессионального мира в Карабахе полностью... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T17:16

2020-11-21T17:16

2020-11-21T17:34

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

азербайджан

в мире

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БАКУ, 21 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что позиция РФ и Азербайджана по необходимости восстановления межконфессионального мира в Карабахе полностью совпадает.Министр добавил, что "у нас также полностью совпадают позиции в том, что касается необходимости создавать условия для восстановления межконфессионального, межэтнического мира, сосуществования и примирения".Ранее министр в составе межведомственной группы посетил Армению.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

россия

нагорный карабах

азербайджан

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россия, нагорный карабах, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), азербайджан, в мире