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Ситуация в Нагорном Карабахе
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Лавров: позиция Москвы и Баку по примирению в Карабахе совпадает
Лавров: позиция Москвы и Баку по примирению в Карабахе совпадает
Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что позиция РФ и Азербайджана по необходимости восстановления межконфессионального мира в Карабахе полностью... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T17:16
2020-11-21T17:34
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
азербайджан
в мире
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БАКУ, 21 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что позиция РФ и Азербайджана по необходимости восстановления межконфессионального мира в Карабахе полностью совпадает.Министр добавил, что "у нас также полностью совпадают позиции в том, что касается необходимости создавать условия для восстановления межконфессионального, межэтнического мира, сосуществования и примирения".Ранее министр в составе межведомственной группы посетил Армению.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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россия, нагорный карабах, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), азербайджан, в мире

Лавров: позиция Москвы и Баку по примирению в Карабахе совпадает

17:16 21.11.2020 (обновлено: 17:34 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПожилая женщина в одной из церквей Нагорного Карабаха, где местные жители прячутся от обстрелов
Пожилая женщина в одной из церквей Нагорного Карабаха, где местные жители прячутся от обстрелов - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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БАКУ, 21 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что позиция РФ и Азербайджана по необходимости восстановления межконфессионального мира в Карабахе полностью совпадает.

"Президент Азербайджана сегодня особое внимание уделил необходимости последовательного, добросовестного выполнения всех элементов того, совместного, трехстороннего заявления (по Карабаху – ред.)", - сказал он журналистам по итогам встреч в Азербайджане.

Министр добавил, что "у нас также полностью совпадают позиции в том, что касается необходимости создавать условия для восстановления межконфессионального, межэтнического мира, сосуществования и примирения".
Ранее министр в составе межведомственной группы посетил Армению.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНагорный КарабахСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АзербайджанВ мире
 
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