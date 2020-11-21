Лавров: позиция Москвы и Баку по примирению в Карабахе совпадает
17:16 21.11.2020 (обновлено: 17:34 21.11.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПожилая женщина в одной из церквей Нагорного Карабаха, где местные жители прячутся от обстрелов
БАКУ, 21 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что позиция РФ и Азербайджана по необходимости восстановления межконфессионального мира в Карабахе полностью совпадает.
"Президент Азербайджана сегодня особое внимание уделил необходимости последовательного, добросовестного выполнения всех элементов того, совместного, трехстороннего заявления (по Карабаху – ред.)", - сказал он журналистам по итогам встреч в Азербайджане.
Министр добавил, что "у нас также полностью совпадают позиции в том, что касается необходимости создавать условия для восстановления межконфессионального, межэтнического мира, сосуществования и примирения".
Ранее министр в составе межведомственной группы посетил Армению.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.