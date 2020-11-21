https://ria.ru/20201121/karabakh-1585694685.html

Лавров уверен в провале попыток пересмотреть соглашение по Карабаху

Лавров уверен в провале попыток пересмотреть соглашение по Карабаху

Россия отмечает попытки подвергнуть сомнению договоренности по Нагорному Карабаху, но они не увенчаются успехом, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T17:12

2020-11-21T17:12

2020-11-21T20:07

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

сергей лавров

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 21 ноя - РИА Новости. Россия отмечает попытки подвергнуть сомнению договоренности по Нагорному Карабаху, но они не увенчаются успехом, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы тоже отмечаем, как вы сейчас упомянули, что есть попытки подвергнуть сомнению эти договоренности. Но я думаю, что эти попытки на увенчаются успехом, прежде всего потому, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которыми вместе с Россией являются Франция и Соединённые Штаты, неоднократно подчеркивали …необходимость урегулирования проблемы Нагорного Карабаха на основе тех самых принципов, которые сегодня и материализуются в развитие и в осуществление трёхстороннего совместного заявления", - заявил Лавров журналистам.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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Лавров отметил, что попытки подвергнуть сомнениям договоренности по Нагорному Карабаху не увенчаются успехом Сергей Лавров провел встречу в Азербайджане с Алиевым 2020-11-21T17:12 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, сергей лавров, азербайджан, армения, в мире