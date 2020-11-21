Алиев подтвердил выполнение заявления по урегулированию в Карабахе
16:37 21.11.2020 (обновлено: 17:01 21.11.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Баку
БАКУ, 21 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу заявил о выполнении пунктов трехстороннего заявления по Карабаху.
Делегация, возглавляемая Шойгу, прибыла с визитом в Баку в субботу.
"Итоги военных операций всем известны. Азербайджанская армия завоевала блестящую победу, и мы перешли к этапу политического урегулирования. Вчера азербайджанская армия вошла в город Агдам, на территорию Агдамского района, находящегося под оккупацией. Тем самым пункты заявления выполняются", - приводит слова Алиева его пресс-служба.
Ильхам Алиев на встрече с министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу заявил, что Баку приветствует размещение российской миротворческой миссии в Карабахе, по словам главы республики, она работает с соответствующими структурами в Баку и Ереване.
"Мы приветствуем размещение миротворческой миссии Российской Федерации (в Карабахе – ред.). Эта миссия работает с нашими соответствующими структурами, и, насколько нам известно, есть активная работа с армянской стороной. Считаю, что это очень важный аспект для стабилизации ситуации", - приводит слова Алиева его пресс-служба.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.