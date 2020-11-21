https://ria.ru/20201121/karabakh-1585688891.html

Алиев подтвердил выполнение заявления по урегулированию в Карабахе

Алиев подтвердил выполнение заявления по урегулированию в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу заявил о выполнении пунктов трехстороннего заявления по РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T16:37

2020-11-21T16:37

2020-11-21T17:01

никол пашинян

владимир путин

армения

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

ильхам алиев

сергей шойгу

азербайджан

в мире

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БАКУ, 21 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу заявил о выполнении пунктов трехстороннего заявления по Карабаху.Делегация, возглавляемая Шойгу, прибыла с визитом в Баку в субботу.Ильхам Алиев на встрече с министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу заявил, что Баку приветствует размещение российской миротворческой миссии в Карабахе, по словам главы республики, она работает с соответствующими структурами в Баку и Ереване."Мы приветствуем размещение миротворческой миссии Российской Федерации (в Карабахе – ред.). Эта миссия работает с нашими соответствующими структурами, и, насколько нам известно, есть активная работа с армянской стороной. Считаю, что это очень важный аспект для стабилизации ситуации", - приводит слова Алиева его пресс-служба.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201121/karabakh-1585686621.html

армения

нагорный карабах

азербайджан

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никол пашинян, владимир путин, армения, нагорный карабах, ильхам алиев, сергей шойгу, азербайджан, в мире