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Ситуация в Нагорном Карабахе
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Шойгу и Алиев обсудили ситуацию в Карабахе
Шойгу и Алиев обсудили ситуацию в Карабахе
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел в Баку встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой минобороны республики РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T14:38
2020-11-21T16:05
россия
закир гасанов
ситуация в нагорном карабахе
ильхам алиев
сергей шойгу
баку
азербайджан
в мире
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БАКУ, 21 ноя - РИА Новости. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел в Баку встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой минобороны республики Закиром Гасановым, они обсудили выполнение заявления об урегулировании в Карабахе."Считаю, что с исторического заявления прошло не так много времени, но миротворческие силы уже встали на те позиции, которые были определены, на 23 поста. Взяты под контроль основные магистрали, чтобы обеспечить безопасность на линии соприкосновения. Началось возвращение беженцев. Вся работа, которая налажена на сегодняшний день, естественно, дает свои результаты. За это время режим прекращения огня соблюдается, и я уверен в том, что будет так и дальше", - заявил Шойгу.
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РИА Новости
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Встреча Шойгу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
Глава Минобороны России Сергей Шойгу встретился в Баку со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым и президентом республики Ильхамом Алиевым.
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россия, закир гасанов, ильхам алиев, сергей шойгу, баку, азербайджан, в мире

Шойгу и Алиев обсудили ситуацию в Карабахе

14:38 21.11.2020 (обновлено: 16:05 21.11.2020)
 
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БАКУ, 21 ноя - РИА Новости. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел в Баку встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой минобороны республики Закиром Гасановым, они обсудили выполнение заявления об урегулировании в Карабахе.

"Уважаемый господин президент, я благодарен вам за то, что вы нашли время для встречи с нами для обсуждения где-то срочных, где-то актуальных и назревших вопросов. Время движется динамично быстро после принятия заявления руководителями глав государства России, Армении и Азербайджана", - заявил Сергей Шойгу.

Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
"Считаю, что с исторического заявления прошло не так много времени, но миротворческие силы уже встали на те позиции, которые были определены, на 23 поста. Взяты под контроль основные магистрали, чтобы обеспечить безопасность на линии соприкосновения. Началось возвращение беженцев. Вся работа, которая налажена на сегодняшний день, естественно, дает свои результаты. За это время режим прекращения огня соблюдается, и я уверен в том, что будет так и дальше", - заявил Шойгу.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияЗакир ГасановИльхам АлиевСергей ШойгуБакуАзербайджанВ мире
 
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