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Шойгу и Алиев обсудили ситуацию в Карабахе
Шойгу и Алиев обсудили ситуацию в Карабахе
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел в Баку встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой минобороны республики РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T14:38
2020-11-21T14:38
2020-11-21T16:05
россия
закир гасанов
ситуация в нагорном карабахе
ильхам алиев
сергей шойгу
баку
азербайджан
в мире
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БАКУ, 21 ноя - РИА Новости. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел в Баку встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой минобороны республики Закиром Гасановым, они обсудили выполнение заявления об урегулировании в Карабахе."Считаю, что с исторического заявления прошло не так много времени, но миротворческие силы уже встали на те позиции, которые были определены, на 23 поста. Взяты под контроль основные магистрали, чтобы обеспечить безопасность на линии соприкосновения. Началось возвращение беженцев. Вся работа, которая налажена на сегодняшний день, естественно, дает свои результаты. За это время режим прекращения огня соблюдается, и я уверен в том, что будет так и дальше", - заявил Шойгу.
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Встреча Шойгу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
Глава Минобороны России Сергей Шойгу встретился в Баку со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым и президентом республики Ильхамом Алиевым.
2020-11-21T14:38
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, закир гасанов, ильхам алиев, сергей шойгу, баку, азербайджан, в мире