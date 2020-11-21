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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201121/karabakh-1585655381.html
Первый гуманитарный конвой МЧС прибыл в Карабах
Первый гуманитарный конвой МЧС прибыл в Карабах
В Нагорный Карабах прибыла первая колонна МЧС с гуманитарной помощью, сообщили в оперативной группе ведомства. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T12:06
2020-11-21T13:14
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 21 ноя — РИА Новости. В Нагорный Карабах прибыла первая колонна МЧС с гуманитарной помощью, сообщили в оперативной группе ведомства.Накануне стало известно, что МЧС направит в Нагорный Карабах две автоколонны с гуманитарной помощью. Всего планируется доставить 345 тонн грузов. Специалисты российского министерства продолжают осмотр зданий в Степанакерте, Мартакерте, Мартуни, Аскеране и других городах и селах непризнанной республики. Они уже обследовали 43 населенных пункта, в которых выявили более двух с половиной тысяч поврежденных строений. Из них 280 уничтожены полностью.Бои в Нагорном Карабахе начались 28 сентября. Ответственность за обострение конфликта, продолжавшегося с конца 1980-х годов, Армения и Азербайджан возлагают друг на друга. Боестолкновения шли полтора месяца, стороны постоянно обвиняли друг друга в обстрелах, сообщалось о жертвах среди мирного населения.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали соглашение о полном прекращении огня. Как следует из документа, азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными и телами погибших. Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Колонна грузовиков с гуманитарной помощью прибыла в Степанакерт
С 10 ноября в Нагорном Карабахе объявлено перемирие. Российские миротворцы развернули в регионе наблюдательные посты. В населенные пункты начала поступать гуманитарная помощь.
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Колонны МЧС движутся в Степанакерт
Первая колонна МЧС России прибудет в Степанакерт ориентировочно в середине дня, ей осталось пройти 70 километров. Уже выдвинулась и вторая колонна, сформированная в Ростовской области.
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россия, нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире

Первый гуманитарный конвой МЧС прибыл в Карабах

12:06 21.11.2020 (обновлено: 13:14 21.11.2020)
 
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СТЕПАНАКЕРТ, 21 ноя — РИА Новости. В Нагорный Карабах прибыла первая колонна МЧС с гуманитарной помощью, сообщили в оперативной группе ведомства.

"Первый гуманитарный конвой в составе пяти КамАЗов доставил 45 тонн строительных материалов, что позволит оперативно приступить к выполнению восстановительных работ", — передает группа ведомства.

Накануне стало известно, что МЧС направит в Нагорный Карабах две автоколонны с гуманитарной помощью. Всего планируется доставить 345 тонн грузов.
Специалисты российского министерства продолжают осмотр зданий в Степанакерте, Мартакерте, Мартуни, Аскеране и других городах и селах непризнанной республики. Они уже обследовали 43 населенных пункта, в которых выявили более двух с половиной тысяч поврежденных строений. Из них 280 уничтожены полностью.
Бои в Нагорном Карабахе начались 28 сентября. Ответственность за обострение конфликта, продолжавшегося с конца 1980-х годов, Армения и Азербайджан возлагают друг на друга. Боестолкновения шли полтора месяца, стороны постоянно обвиняли друг друга в обстрелах, сообщалось о жертвах среди мирного населения.
В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали соглашение о полном прекращении огня. Как следует из документа, азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными и телами погибших. Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы.
Возвращение беженцев в Нагорный Карабах
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Миротворцы сопроводили в Степанакерт вторую колонну автобусов с беженцами.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
1 из 12

Миротворцы сопроводили в Степанакерт вторую колонну автобусов с беженцами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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В 19 автобусах из Еревана вернулись 475 человек.

Встречающие и беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
2 из 12

В 19 автобусах из Еревана вернулись 475 человек.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Военнослужащие обеспечили безопасное продвижение колонны через линию соприкосновения.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
3 из 12

Военнослужащие обеспечили безопасное продвижение колонны через линию соприкосновения.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Несколько дней назад в свои дома уже вернулись 250 жителей Степанакерта.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
4 из 12

Несколько дней назад в свои дома уже вернулись 250 жителей Степанакерта.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Бронемашина миротворцев, сопровождающая автобусы с беженцами.

Бронемашина миротворцев, сопровождающая автобусы с беженцами из Нагорного Карабаха, вернувшимися в Степанакерт из Еревана
5 из 12

Бронемашина миротворцев, сопровождающая автобусы с беженцами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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Первые девять автобусов прибыли в город после развертывания миротворческого контингента.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
6 из 12

Первые девять автобусов прибыли в город после развертывания миротворческого контингента.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Российские миротворцы ведут инженерную разведку, разминируют дороги и убирают разбитую технику.

Миротворцы, сопровождающие автобусы с беженцами из Нагорного Карабаха, вернувшимися в Степанакерт из Еревана
7 из 12

Российские миротворцы ведут инженерную разведку, разминируют дороги и убирают разбитую технику.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Подразделения обеспечивают безопасность дорожного движения.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
8 из 12

Подразделения обеспечивают безопасность дорожного движения.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Миротворцы приводят в порядок социальную инфраструктуру республики.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
9 из 12

Миротворцы приводят в порядок социальную инфраструктуру республики.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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В Степанакерте восстановлена подача воды и электричества в жилые дома.

Бронемашина миротворцев и полицейская машина сопровождают автобусы с беженцами из Нагорного Карабаха, вернувшимися в Степанакерт из Еревана
10 из 12

В Степанакерте восстановлена подача воды и электричества в жилые дома.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Журналисты общаются с беженцами из Нагорного Карабаха.

Журналисты общаются с беженцами из Нагорного Карабаха, вернувшимися в Степанакерт из Еревана
11 из 12

Журналисты общаются с беженцами из Нагорного Карабаха.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Беженцы, вернувшиеся в Степанакерт.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
12 из 12

Беженцы, вернувшиеся в Степанакерт.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
1 из 12

Миротворцы сопроводили в Степанакерт вторую колонну автобусов с беженцами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
2 из 12

В 19 автобусах из Еревана вернулись 475 человек.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
3 из 12

Военнослужащие обеспечили безопасное продвижение колонны через линию соприкосновения.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
4 из 12

Несколько дней назад в свои дома уже вернулись 250 жителей Степанакерта.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
5 из 12

Бронемашина миротворцев, сопровождающая автобусы с беженцами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
6 из 12

Первые девять автобусов прибыли в город после развертывания миротворческого контингента.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
7 из 12

Российские миротворцы ведут инженерную разведку, разминируют дороги и убирают разбитую технику.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
8 из 12

Подразделения обеспечивают безопасность дорожного движения.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
9 из 12

Миротворцы приводят в порядок социальную инфраструктуру республики.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
10 из 12

В Степанакерте восстановлена подача воды и электричества в жилые дома.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
11 из 12

Журналисты общаются с беженцами из Нагорного Карабаха.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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12 из 12

Беженцы, вернувшиеся в Степанакерт.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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