https://ria.ru/20201121/karabakh-1585655381.html

Первый гуманитарный конвой МЧС прибыл в Карабах

Первый гуманитарный конвой МЧС прибыл в Карабах

В Нагорный Карабах прибыла первая колонна МЧС с гуманитарной помощью, сообщили в оперативной группе ведомства. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T12:06

2020-11-21T12:06

2020-11-21T13:14

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ, 21 ноя — РИА Новости. В Нагорный Карабах прибыла первая колонна МЧС с гуманитарной помощью, сообщили в оперативной группе ведомства.Накануне стало известно, что МЧС направит в Нагорный Карабах две автоколонны с гуманитарной помощью. Всего планируется доставить 345 тонн грузов. Специалисты российского министерства продолжают осмотр зданий в Степанакерте, Мартакерте, Мартуни, Аскеране и других городах и селах непризнанной республики. Они уже обследовали 43 населенных пункта, в которых выявили более двух с половиной тысяч поврежденных строений. Из них 280 уничтожены полностью.Бои в Нагорном Карабахе начались 28 сентября. Ответственность за обострение конфликта, продолжавшегося с конца 1980-х годов, Армения и Азербайджан возлагают друг на друга. Боестолкновения шли полтора месяца, стороны постоянно обвиняли друг друга в обстрелах, сообщалось о жертвах среди мирного населения.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали соглашение о полном прекращении огня. Как следует из документа, азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными и телами погибших. Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы.

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нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Колонна грузовиков с гуманитарной помощью прибыла в Степанакерт С 10 ноября в Нагорном Карабахе объявлено перемирие. Российские миротворцы развернули в регионе наблюдательные посты. В населенные пункты начала поступать гуманитарная помощь. 2020-11-21T12:06 true PT0M35S

Колонны МЧС движутся в Степанакерт Первая колонна МЧС России прибудет в Степанакерт ориентировочно в середине дня, ей осталось пройти 70 километров. Уже выдвинулась и вторая колонна, сформированная в Ростовской области. 2020-11-21T12:06 true PT2M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире