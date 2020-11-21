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Мать выброшенного из окна в Петербурге инвалида рассказала о трагедии
Мать выброшенного из окна в Петербурге инвалида рассказала о трагедии
Мать выброшенного из окна многоэтажки подростка сообщила, что не ожидала нападения сожителя на ребенка. Подробностями трагедии в Санкт-Петербурге она поделилась РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T22:23
2020-11-21T22:23
2020-11-21T23:28
сбербанк россии
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Мать выброшенного из окна многоэтажки подростка сообщила, что не ожидала нападения сожителя на ребенка. Подробностями трагедии в Санкт-Петербурге она поделилась с Пятым каналом.Женщина оказалась сотрудницей Сбербанка, она была старше напавшего на подростка мужчины на десять лет. По ее словам, конфликтов между ним и ее сыном не было.Подросток болен аутизмом и учится в коррекционной школе. Ранее стало известно, что мужчина выбросил его из окна после того, как ребенка забрали домой после занятий. Мальчик выжил и сейчас находится в стабильном состоянии в реанимации. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В пресс-службе судов Петербурга добавили, что вину в совершении преступления мужчина не признает.
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сбербанк россии, санкт-петербург, происшествия