https://ria.ru/20201121/immersivnost-1585654307.html

Мы все умрём. Как изменится мир от распространения AR и VR. Часть I

Мы все умрём. Как изменится мир от распространения AR и VR. Часть I

Смешение цифровой и настоящей реальности - процесс давний, длительный и, кажется, неизбежный. Как давно он начался? Как улучшится мир от повсеместного внедрения технологий виртуальной и дополненной реальности? Насколько эффективнее обучаться в AR- или VR-очках? Можно ли будет, во избежание будущих пандемий, абсолютно любую работу выполнять из дома?

2020-11-21T12:00

2020-11-21T12:00

2020-11-21T12:00

мы все умрём. но это не точно

подкаст

технологии

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Мы все умрём. Как изменится мир от распространения AR и VR. Часть I Смешение цифровой и настоящей реальности - процесс давний, длительный и, кажется, неизбежный. Как давно он начался? Как улучшится мир от повсеместного внедрения технологий виртуальной и дополненной реальности? Насколько эффективнее обучаться в AR- или VR-очках? Можно ли будет, во избежание будущих пандемий, абсолютно любую работу выполнять из дома?

Разобраться в теме помогал Андрей Ивашенцев, эксперт по дополненной и виртуальной реальности, эксперт фонда Сколково, основатель конференции MiXR.Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про перспективы дополненной реальности или про виртуальную реальность как инструмент психиатра.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём БуфтякЭксперт подкаста Андрей ИвашенцевМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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