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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20201121/immersivnost-1585654307.html
Мы все умрём. Как изменится мир от распространения AR и VR. Часть I
Мы все умрём. Как изменится мир от распространения AR и VR. Часть I
Смешение цифровой и настоящей реальности - процесс давний, длительный и, кажется, неизбежный. Как давно он начался? Как улучшится мир от повсеместного внедрения технологий виртуальной и дополненной реальности? Насколько эффективнее обучаться в AR- или VR-очках? Можно ли будет, во избежание будущих пандемий, абсолютно любую работу выполнять из дома?
2020-11-21T12:00
2020-11-21T12:00
мы все умрём. но это не точно
подкаст
технологии
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Мы все умрём. Как изменится мир от распространения AR и VR. Часть I
Смешение цифровой и настоящей реальности - процесс давний, длительный и, кажется, неизбежный. Как давно он начался? Как улучшится мир от повсеместного внедрения технологий виртуальной и дополненной реальности? Насколько эффективнее обучаться в AR- или VR-очках? Можно ли будет, во избежание будущих пандемий, абсолютно любую работу выполнять из дома?
Разобраться в теме помогал Андрей Ивашенцев, эксперт по дополненной и виртуальной реальности, эксперт фонда Сколково, основатель конференции MiXR.Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про перспективы дополненной реальности или про виртуальную реальность как инструмент психиатра.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём БуфтякЭксперт подкаста Андрей ИвашенцевМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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аудио, подкаст, технологии

Мы все умрём. Как изменится мир от распространения AR и VR. Часть I

12:00 21.11.2020
 
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Как изменится мир от распространения AR и VR. Часть I
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Смешение цифровой и настоящей реальности - процесс давний, длительный и, кажется, неизбежный. Как давно он начался? Как улучшится мир от повсеместного внедрения технологий виртуальной и дополненной реальности? Насколько эффективнее обучаться в AR- или VR-очках? Можно ли будет, во избежание будущих пандемий, абсолютно любую работу выполнять из дома?
Разобраться в теме помогал Андрей Ивашенцев, эксперт по дополненной и виртуальной реальности, эксперт фонда Сколково, основатель конференции MiXR.
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про перспективы дополненной реальности или про виртуальную реальность как инструмент психиатра.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём Буфтяк
Эксперт подкаста Андрей Ивашенцев
Монтаж Андрея Темнова
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