Мы все умрём. Как изменится мир от распространения AR и VR. Часть I
Мы все умрём. Как изменится мир от распространения AR и VR. Часть I
Вчера, 12:00
Смешение цифровой и настоящей реальности - процесс давний, длительный и, кажется, неизбежный. Как давно он начался? Как улучшится мир от повсеместного внедрения технологий виртуальной и дополненной реальности? Насколько эффективнее обучаться в AR- или VR-очках? Можно ли будет, во избежание будущих пандемий, абсолютно любую работу выполнять из дома?
Разобраться в теме помогал Андрей Ивашенцев, эксперт по дополненной и виртуальной реальности, эксперт фонда Сколково, основатель конференции MiXR.
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про перспективы дополненной реальности или про виртуальную реальность как инструмент психиатра.
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Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём Буфтяк
Эксперт подкаста Андрей Ивашенцев
Монтаж Андрея Темнова
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём Буфтяк
Эксперт подкаста Андрей Ивашенцев
Монтаж Андрея Темнова
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru