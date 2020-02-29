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Мы все умрём. Но это не точно
Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.
2020-02-29T12:00+0300
https://ria.ru/20200229/1565344995.html
Мы все умрём. Перспективы дополненной реальности
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565351273_0:0:635:357_1036x0_80_0_0_1f7183dc011d74bfbe437268d00934a4.png
РИА Новости

Мы все умрём. Перспективы дополненной реальности

12:00 29.02.2020
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Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Перспективы дополненной реальности
Вчера, 12:00
Как смартфон стал продолжением руки, так и дополненная реальность станет продолжением повседневного мира и изменит его, говорят эксперты. Только говорят они так уже довольно давно, а прорыва всё нет и нет – AR до сих пор является редкой и нишевой технологией. Хотя её потенциал, по мнению специалистов, почти безграничен.
В каких областях сегодня чаще всего применяется дополненная реальность? А какие новые применения она может найти в будущем? Как изменятся мир и общество с внедрением AR в повседневную жизнь? Когда это произойдёт, что для этого нужно и почему этого до сих пор не случилось? Объясняет Илья Кабанов – популяризатор науки, блогер, писатель и научный обозреватель сайта Тайга.инфо.
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про переход человечества к цифровому существованию или про виртуальную реальность как инструмент психиатра.
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Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Наталия Шашина
Эксперт подкаста Илья Кабанов
Монтаж Андрея Темнова
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