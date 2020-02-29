Мы все умрём. Перспективы дополненной реальности

В каких областях сегодня чаще всего применяется дополненная реальность? А какие новые применения она может найти в будущем? Как изменятся мир и общество с внедрением AR в повседневную жизнь? Когда это произойдёт, что для этого нужно и почему этого до сих пор не случилось? Объясняет Илья Кабанов – популяризатор науки, блогер, писатель и научный обозреватель сайта Тайга.инфо.