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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201121/igry-1585695040.html
Лавров предостерег от геополитических игр вокруг Карабаха
Лавров предостерег от геополитических игр вокруг Карабаха
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал проявление возможных геополитических амбиций различных сторон вокруг Нагорного Карабаха. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T17:14
2020-11-21T23:08
никол пашинян
владимир путин
баку
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
сергей лавров
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БАКУ, 21 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал проявление возможных геополитических амбиций различных сторон вокруг Нагорного Карабаха.Российский министр подчеркнул, что трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе отвечает интересам и армянского, и азербайджанского населения региона.По его словам, заявление нацелено "на то, чтобы были реализованы условия, которые сейчас реально сложились и реализация которых позволит людям, жившим здесь всегда, вернуться к сосуществованию".Он отметил, что самое главное — чтобы люди жили друг с другом бок о бок в мире и безопасности, независимо от этнического происхождения и религиозных убеждений.Лидеры России, Армении и Азербайджана 10 ноября заключили трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе.Они договорились, что ряд районов, которые ранее занимали армянские силы, переходят под контроль Баку.Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201121/armeniya-1585698417.html
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никол пашинян, владимир путин, баку, азербайджан, армения, нагорный карабах, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире

Лавров предостерег от геополитических игр вокруг Карабаха

17:14 21.11.2020 (обновлено: 23:08 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БАКУ, 21 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал проявление возможных геополитических амбиций различных сторон вокруг Нагорного Карабаха.
"Если же ставить на первое место геополитические амбиции, то здесь мы ничего поделать не можем. Но мы будем твердо подобные попытки отводить и будем концентрироваться на реализации тех договоренностей, которые отвечают коренным интересам народов, которые проживают в этом регионе".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку
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Российский министр подчеркнул, что трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе отвечает интересам и армянского, и азербайджанского населения региона.
По его словам, заявление нацелено "на то, чтобы были реализованы условия, которые сейчас реально сложились и реализация которых позволит людям, жившим здесь всегда, вернуться к сосуществованию".
Он отметил, что самое главное — чтобы люди жили друг с другом бок о бок в мире и безопасности, независимо от этнического происхождения и религиозных убеждений.
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Они договорились, что ряд районов, которые ранее занимали армянские силы, переходят под контроль Баку.
Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянВладимир ПутинБакуАзербайджанАрменияНагорный КарабахСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
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