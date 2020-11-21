Лавров предостерег от геополитических игр вокруг Карабаха
17:14 21.11.2020 (обновлено: 23:08 21.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку
БАКУ, 21 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал проявление возможных геополитических амбиций различных сторон вокруг Нагорного Карабаха.
"Если же ставить на первое место геополитические амбиции, то здесь мы ничего поделать не можем. Но мы будем твердо подобные попытки отводить и будем концентрироваться на реализации тех договоренностей, которые отвечают коренным интересам народов, которые проживают в этом регионе".
Российский министр подчеркнул, что трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе отвечает интересам и армянского, и азербайджанского населения региона.
По его словам, заявление нацелено "на то, чтобы были реализованы условия, которые сейчас реально сложились и реализация которых позволит людям, жившим здесь всегда, вернуться к сосуществованию".
Он отметил, что самое главное — чтобы люди жили друг с другом бок о бок в мире и безопасности, независимо от этнического происхождения и религиозных убеждений.
Лидеры России, Армении и Азербайджана 10 ноября заключили трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Они договорились, что ряд районов, которые ранее занимали армянские силы, переходят под контроль Баку.
Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.