https://ria.ru/20201121/igry-1585695040.html

Лавров предостерег от геополитических игр вокруг Карабаха

Лавров предостерег от геополитических игр вокруг Карабаха

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал проявление возможных геополитических амбиций различных сторон вокруг Нагорного Карабаха. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T17:14

2020-11-21T17:14

2020-11-21T23:08

никол пашинян

владимир путин

баку

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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БАКУ, 21 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал проявление возможных геополитических амбиций различных сторон вокруг Нагорного Карабаха.Российский министр подчеркнул, что трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе отвечает интересам и армянского, и азербайджанского населения региона.По его словам, заявление нацелено "на то, чтобы были реализованы условия, которые сейчас реально сложились и реализация которых позволит людям, жившим здесь всегда, вернуться к сосуществованию".Он отметил, что самое главное — чтобы люди жили друг с другом бок о бок в мире и безопасности, независимо от этнического происхождения и религиозных убеждений.Лидеры России, Армении и Азербайджана 10 ноября заключили трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе.Они договорились, что ряд районов, которые ранее занимали армянские силы, переходят под контроль Баку.Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201121/armeniya-1585698417.html

https://ria.ru/20201121/soglashenie-1585665760.html

баку

азербайджан

армения

нагорный карабах

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никол пашинян, владимир путин, баку, азербайджан, армения, нагорный карабах, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире