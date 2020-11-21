МИД объяснил отсутствие флага России на встрече Лаврова и Пашиняна
14:58 21.11.2020 (обновлено: 21:55 21.11.2020)
© РИА Новости / МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В Министерстве иностранных дел объяснили, почему в зале во время встречи главы ведомства Сергея Лаврова и премьер-министра Армении Никола Пашиняна не было российского флага.
"Флаги — очень важно. Еще более важно содержание переговоров. Также важно знать историю встреч и их оформление. У каждой страны своя протокольная практика. Внимательные заметят, что флаг один только там, где речь идет о встречах министра иностранных дел с премьер-министром и президентом", — указано в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
К публикации МИД прикрепил фотографию переговоров Пашиняна с Лавровым 2019 года, где так же установлен только один флаг: Армении.
Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и российская межведомственная делегация посетили Ереван ранее в субботу.
Пашинян назвал переговоры с главой МИД России содержательными.
Из Еревана российская делегация направилась в столицу Азербайджана Баку.