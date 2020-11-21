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МИД объяснил отсутствие флага России на встрече Лаврова и Пашиняна

МИД объяснил отсутствие флага России на встрече Лаврова и Пашиняна

В Министерстве иностранных дел объяснили, почему в зале во время встречи главы ведомства Сергея Лаврова и премьер-министра Армении Никола Пашиняна не было... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T14:58

2020-11-21T14:58

2020-11-21T21:55

никол пашинян

армен саркисян

сергей лавров

баку

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В Министерстве иностранных дел объяснили, почему в зале во время встречи главы ведомства Сергея Лаврова и премьер-министра Армении Никола Пашиняна не было российского флага.К публикации МИД прикрепил фотографию переговоров Пашиняна с Лавровым 2019 года, где так же установлен только один флаг: Армении.Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и российская межведомственная делегация посетили Ереван ранее в субботу.Пашинян назвал переговоры с главой МИД России содержательными.Из Еревана российская делегация направилась в столицу Азербайджана Баку.

баку

азербайджан

армения

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никол пашинян, армен саркисян, сергей лавров, баку, азербайджан, армения, в мире