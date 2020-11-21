https://ria.ru/20201121/devochka-1585718482.html
Подруга рассказала об убитой в Москве 14-летней девочке
Подруга рассказала об убитой в Москве 14-летней девочке
Подруга 14-летней девочки, найденной мертвой в московской квартире, рассказала "Вечерней Москве", что погибшая была открытым и добрым человеком. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T20:32
2020-11-21T20:32
2020-11-21T20:32
россия
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москва
происшествия
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Подруга 14-летней девочки, найденной мертвой в московской квартире, рассказала "Вечерней Москве", что погибшая была открытым и добрым человеком.Ранее тело подростка с многочисленными колото-резаными ранами обнаружили в квартире одного из домов по Можайскому шоссе. В убийстве подозревают ее 17-летнего знакомого, который позже покончил с собой."Много говорили по душам. Для своих лет довольно сообразительная была <…> Никогда ничего не было жалко ей. В Москве, по ее рассказам, было мало друзей. Семья хорошая, доброжелательная", — вспомнила девушка.Собеседница издания уточнила, что у погибшей не было каких-либо зависимостей.Про знакомых молодых людей, по словам подруги, девочка предпочитала особо не рассказывать."В конце лета она познакомилась с каким-то мальчиком из Москвы, гуляли в одной компании. Но потом вроде прекратили общение. Имени его я не знаю", — заявила она.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, накануне тело 14-летней девочки в ее собственной квартире нашел сосед. Она жила с отцом и бабушкой, ее мама умерла. В момент трагедии бабушка была в больнице, а отец — в командировке. Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения, допросили соседей, установили круг общения девочки и проанализировали ее телефонную переписку. Помимо этого они назначили судебно-медицинские экспертизы. Предварительно установлено, что в квартире находился ее 17-летний знакомый, который нанес погибшей удары ножом. Расследование взял на личный контроль руководитель московского главка СК Андрей Стрижов.
https://ria.ru/20201119/arest-1585345385.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости.
Подруга 14-летней девочки, найденной мертвой в московской квартире, рассказала "Вечерней Москве"
, что погибшая была открытым и добрым человеком.
Ранее тело подростка с многочисленными колото-резаными ранами обнаружили в квартире одного из домов по Можайскому шоссе. В убийстве подозревают
ее 17-летнего знакомого, который позже покончил с собой.
"Много говорили по душам. Для своих лет довольно сообразительная была <…> Никогда ничего не было жалко ей. В Москве, по ее рассказам, было мало друзей. Семья хорошая, доброжелательная", — вспомнила девушка.
Собеседница издания уточнила, что у погибшей не было каких-либо зависимостей.
Про знакомых молодых людей, по словам подруги, девочка предпочитала особо не рассказывать.
"В конце лета она познакомилась с каким-то мальчиком из Москвы, гуляли в одной компании. Но потом вроде прекратили общение. Имени его я не знаю", — заявила она.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, накануне тело 14-летней девочки в ее собственной квартире нашел сосед. Она жила с отцом и бабушкой, ее мама умерла. В момент трагедии бабушка была в больнице, а отец — в командировке. Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения, допросили соседей, установили круг общения девочки и проанализировали ее телефонную переписку. Помимо этого они назначили судебно-медицинские экспертизы. Предварительно установлено, что в квартире находился ее 17-летний знакомый, который нанес погибшей удары ножом.
Расследование взял на личный контроль
руководитель московского главка СК
Андрей Стрижов.