https://ria.ru/20201121/ubiystvo-1585660851.html

Установлен подозреваемый в убийстве 14-летней девочки в Москве

Установлен подозреваемый в убийстве 14-летней девочки в Москве

В убийстве 14-летней девочки в Москве подозревают 17-летнего подростка, который затем покончил с собой, заявила старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T12:53

2020-11-21T12:53

2020-11-21T17:27

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В убийстве 14-летней девочки в Москве подозревают 17-летнего подростка, который затем покончил с собой, заявила старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.Тело девочки с многочисленными колото-резаными ранами нашли накануне в квартире одного из домов по Можайскому шоссе. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, тело обнаружил сосед. Девочка жила с отцом и бабушкой, ее мама умерла. В момент произошедшего бабушка была в больнице, а отец — в командировке.Она добавила, что следователи изучили записи с камер видеонаблюдения, допросили соседей, установили круг общения девочки и проанализировали ее телефонную переписку. Кроме того, они назначили судебно-медицинские экспертизы.Расследование взял на личный контроль руководитель московского главка СК России Андрей Стрижов.

https://ria.ru/20201120/ubiystvo-1585624290.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия