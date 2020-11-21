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Установлен подозреваемый в убийстве 14-летней девочки в Москве
Установлен подозреваемый в убийстве 14-летней девочки в Москве
В убийстве 14-летней девочки в Москве подозревают 17-летнего подростка, который затем покончил с собой, заявила старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T12:53
2020-11-21T17:27
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В убийстве 14-летней девочки в Москве подозревают 17-летнего подростка, который затем покончил с собой, заявила старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.Тело девочки с многочисленными колото-резаными ранами нашли накануне в квартире одного из домов по Можайскому шоссе. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, тело обнаружил сосед. Девочка жила с отцом и бабушкой, ее мама умерла. В момент произошедшего бабушка была в больнице, а отец — в командировке.Она добавила, что следователи изучили записи с камер видеонаблюдения, допросили соседей, установили круг общения девочки и проанализировали ее телефонную переписку. Кроме того, они назначили судебно-медицинские экспертизы.Расследование взял на личный контроль руководитель московского главка СК России Андрей Стрижов.
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Установлен подозреваемый в убийстве 14-летней девочки в Москве

12:53 21.11.2020 (обновлено: 17:27 21.11.2020)
 
Сотрудник Следственного комитета в квартире дома по Можайскому шоссе в Москве, где было обнаружено тело девочки с колото-резанными ранениями
Сотрудник Следственного комитета в квартире дома по Можайскому шоссе в Москве, где было обнаружено тело девочки с колото-резанными ранениями - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В убийстве 14-летней девочки в Москве подозревают 17-летнего подростка, который затем покончил с собой, заявила старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.
Тело девочки с многочисленными колото-резаными ранами нашли накануне в квартире одного из домов по Можайскому шоссе. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, тело обнаружил сосед. Девочка жила с отцом и бабушкой, ее мама умерла. В момент произошедшего бабушка была в больнице, а отец — в командировке.

"Предварительно установлено, что в квартире у подростка находился ее 17-летний знакомый, который нанес ей удары ножом. После совершенного преступления молодой человек покончил жизнь самоубийством", — сказала Иванова.

Она добавила, что следователи изучили записи с камер видеонаблюдения, допросили соседей, установили круг общения девочки и проанализировали ее телефонную переписку. Кроме того, они назначили судебно-медицинские экспертизы.
Расследование взял на личный контроль руководитель московского главка СК России Андрей Стрижов.
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