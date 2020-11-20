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Прокурор взял на контроль дело об убийстве 14-летней девочки в Москве
Прокурор взял на контроль дело об убийстве 14-летней девочки в Москве
Прокурор Москвы поставил на контроль расследование убийства 14-летней девочки на западе столицы, сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T22:15
2020-11-20T22:15
2020-11-20T22:15
людмила нефедова
москва
происшествия
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Прокурор Москвы поставил на контроль расследование убийства 14-летней девочки на западе столицы, сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.Ранее в ГСУСК по Москве сообщили, что тело девочки с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено в квартире жилого дома на Можайском шоссе, возбуждено уголовное дело."Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство), по факту убийства 14-летней девочки на западе столицы", - сказала Нефедова.По ее словам, прокурор Москвы Денис Попов поставил расследование уголовного дела на личный контроль.
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людмила нефедова, москва, происшествия
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости.
Прокурор Москвы
поставил на контроль расследование убийства 14-летней девочки на западе столицы, сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова
.
Ранее в ГСУСК по Москве сообщили, что тело девочки с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено в квартире жилого дома на Можайском шоссе, возбуждено уголовное дело.
"Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство), по факту убийства 14-летней девочки на западе столицы", - сказала Нефедова.
По ее словам, прокурор Москвы Денис Попов поставил расследование уголовного дела на личный контроль.