https://ria.ru/20201120/ubiystvo-1585617943.html

Прокурор взял на контроль дело об убийстве 14-летней девочки в Москве

Прокурор взял на контроль дело об убийстве 14-летней девочки в Москве

Прокурор Москвы поставил на контроль расследование убийства 14-летней девочки на западе столицы, сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T22:15

2020-11-20T22:15

2020-11-20T22:15

людмила нефедова

москва

происшествия

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Прокурор Москвы поставил на контроль расследование убийства 14-летней девочки на западе столицы, сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.Ранее в ГСУСК по Москве сообщили, что тело девочки с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено в квартире жилого дома на Можайском шоссе, возбуждено уголовное дело."Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство), по факту убийства 14-летней девочки на западе столицы", - сказала Нефедова.По ее словам, прокурор Москвы Денис Попов поставил расследование уголовного дела на личный контроль.

https://ria.ru/20201119/arest-1585345385.html

москва

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людмила нефедова, москва, происшествия