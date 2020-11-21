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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201121/armeniya-1585698417.html
Алиев надеется на улучшение отношений с Арменией
Алиев надеется на улучшение отношений с Арменией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу заявил, что нормализация отношений Баку и Еревана... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T17:34
2020-11-21T17:34
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
ильхам алиев
сергей шойгу
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 21 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу заявил, что нормализация отношений Баку и Еревана создаст новую ситуацию в регионе, укрепит региональную безопасность.Делегация, возглавляемая Шойгу, прибыла с визитом в Баку в субботу."Надеюсь, что сегодняшнее прекращение огня, наши планы по нормализации отношений с Арменией, если они положительно будут приняты со стороны Еревана, создадут условие для создания новой ситуации в регионе, сотрудничества, укрепления стабильности и безопасности. Это будет полезно для вас. И наши народы, поселившиеся в регионе, и наши соседи, и в целом мир будет более безопасным", - приводит слова Алиева его пресс-служба.Также он выразил уверенность в том, что не будет серьезных нарушений по режиму прекращения огня в Карабахе после подписанного заявления по конфликту."С момента подписания заявления (по Карабаху – ред.) не было серьезных нарушений по режиму прекращения огня, и уверен, что не будет", - добавил Алиев.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201121/karabakh-1585686621.html
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нагорный карабах, ильхам алиев, сергей шойгу, азербайджан, армения, в мире

Алиев надеется на улучшение отношений с Арменией

17:34 21.11.2020
 
© Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© Пресс-служба президента Азербайджана
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Читать ria.ru в
БАКУ, 21 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу заявил, что нормализация отношений Баку и Еревана создаст новую ситуацию в регионе, укрепит региональную безопасность.
Делегация, возглавляемая Шойгу, прибыла с визитом в Баку в субботу.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев перед встречай с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Баку - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
Вчера, 16:26Ситуация в Нагорном Карабахе
Алиев заявил об окончании конфликта в Карабахе
"Надеюсь, что сегодняшнее прекращение огня, наши планы по нормализации отношений с Арменией, если они положительно будут приняты со стороны Еревана, создадут условие для создания новой ситуации в регионе, сотрудничества, укрепления стабильности и безопасности. Это будет полезно для вас. И наши народы, поселившиеся в регионе, и наши соседи, и в целом мир будет более безопасным", - приводит слова Алиева его пресс-служба.
Также он выразил уверенность в том, что не будет серьезных нарушений по режиму прекращения огня в Карабахе после подписанного заявления по конфликту.
"С момента подписания заявления (по Карабаху – ред.) не было серьезных нарушений по режиму прекращения огня, и уверен, что не будет", - добавил Алиев.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахИльхам АлиевСергей ШойгуАзербайджанАрменияВ мире
 
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