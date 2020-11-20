https://ria.ru/20201120/tsentr-1585595896.html

Шойгу рассказал о работе с Турцией над мониторинговым центром в Карабахе

Шойгу рассказал о работе с Турцией над мониторинговым центром в Карабахе

Россия и Турция завершают согласование места расположения совместного мониторингового центра по контролю прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщил министр... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T19:13

2020-11-20T19:13

2020-11-20T19:14

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

владимир путин

сергей шойгу

турция

азербайджан

в мире

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия и Турция завершают согласование места расположения совместного мониторингового центра по контролю прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."В рамках реализации меморандума о создании на территории Азербайджана совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий завершается согласование с турецкой стороной места его расположения и выполняемых им задач", - сказал Шойгу на совещании по ситуации в Нагорном Карабахе, которое провел президент России Владимир Путин.

https://ria.ru/20201112/karabakh-1584278202.html

россия

нагорный карабах

турция

азербайджан

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россия, нагорный карабах, владимир путин, сергей шойгу, турция, азербайджан, в мире