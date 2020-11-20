Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201120/tsentr-1585595896.html
Шойгу рассказал о работе с Турцией над мониторинговым центром в Карабахе
Шойгу рассказал о работе с Турцией над мониторинговым центром в Карабахе
Россия и Турция завершают согласование места расположения совместного мониторингового центра по контролю прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщил министр... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T19:13
2020-11-20T19:14
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
владимир путин
сергей шойгу
турция
азербайджан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581760245_0:0:2465:1388_1400x0_80_0_0_38451b999aebdfe309c654aaa16ff431.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия и Турция завершают согласование места расположения совместного мониторингового центра по контролю прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."В рамках реализации меморандума о создании на территории Азербайджана совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий завершается согласование с турецкой стороной места его расположения и выполняемых им задач", - сказал Шойгу на совещании по ситуации в Нагорном Карабахе, которое провел президент России Владимир Путин.
https://ria.ru/20201112/karabakh-1584278202.html
россия
нагорный карабах
турция
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581760245_186:0:2279:1570_1400x0_80_0_0_1ab22f945d6fa81a596a18bd458ee472.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, нагорный карабах, владимир путин, сергей шойгу, турция, азербайджан, в мире

Шойгу рассказал о работе с Турцией над мониторинговым центром в Карабахе

19:13 20.11.2020 (обновлено: 19:14 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной Коллегии министерств обороны Республики Белоруссии и России, которое проходит в режиме видеоконференции
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной Коллегии министерств обороны Республики Белоруссии и России, которое проходит в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия и Турция завершают согласование места расположения совместного мониторингового центра по контролю прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В рамках реализации меморандума о создании на территории Азербайджана совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий завершается согласование с турецкой стороной места его расположения и выполняемых им задач", - сказал Шойгу на совещании по ситуации в Нагорном Карабахе, которое провел президент России Владимир Путин.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 13:33Ситуация в Нагорном Карабахе
Лавров назвал общие задачи России и Турции в Карабахе
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНагорный КарабахВладимир ПутинСергей ШойгуТурцияАзербайджанВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:54Пасмурное затишье перед новой снежной атакой ожидает москвичей в субботу
09:46Продюсер раскрыл нелицеприятную для жаловавшихся на COVID артистов правду
09:41В Минске произошло массовое отравление школьников
09:37Путин поздравил россиян с Днем работника налоговых органов
09:34Генпрокуратура Швейцарии завершит расследование "дела Магнитского"
09:26Президент Грузии надеется на формирование многопартийного парламента
09:17Суд в США удовлетворил ходатайство России по делу ЮКОСа
09:09Шойгу проводит встречу с Пашиняном
09:08В Югре три человека погибли при пожаре на птицеферме
09:06В Москве еще 6080 пациентов выздоровели от COVID-19
09:03Россияне смогут сами комплектовать автомобильную аптечку
08:50WSJ: команда Байдена не получает полной поддержки для защиты от кибератак
08:47Назван пик заразности коронавируса
08:40Во Владивостоке перекрыли движение по мосту на остров Русский
08:33Премьер Грузии заявил о необходимости научиться работать с оппозицией
08:18Половина жителей российских мегаполисов готова поменять офис на фриланс
08:15В Улан-Удэ простились с первым президентом Бурятии Леонидом Потаповым
08:09Эксперты выяснили, где самые выгодные цены на хлеб
07:45Стали известны подробности ЧП с машиной, ушедшей под лед в Югре
07:40Евродепутат заявил о необходимости отмены санкций против Москвы
Лента новостейМолния