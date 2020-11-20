Силуанов сообщил об обращениях по оказанию помощи жителям Карабаха

"Мы находимся в контакте с коллегами из Армении, с коллегами из министерства финансов. Были обращения по оказанию поддержки, в первую очередь, в части финансового обеспечения социальной помощи гражданам, которые остались без крова вследствие тех событий, которые произошли", - сказал Силуанов на совещании о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.