https://ria.ru/20201120/primer-1585594814.html

Путин призвал ООН и ВОЗ последовать примеру Красного Креста в Карабахе

Путин призвал ООН и ВОЗ последовать примеру Красного Креста в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин призвал международные организации ООН, Всемирную организацию здравоохранения и Всемирную продовольственную программу последовать... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T19:05

2020-11-20T19:05

2020-11-20T19:05

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

красный крест

воз

владимир путин

оон

в мире

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал международные организации ООН, Всемирную организацию здравоохранения и Всемирную продовольственную программу последовать примеру работы Красного Креста в Карабахе."Особое значение приобретает задача мобилизации и международной помощи. База для такой работы, благодаря нашим миротворцам, создана. Знаю, что во многих странах люди обеспокоены ситуацией в Нагорном Карабахе, сопереживают людям, которые попали там в очень сложное положение. Но сейчас безопасные условия для сотрудников гуманитарных организаций созданы, обеспечены. А поле для совместных усилий на этом направлении самое обширное", - сказал Путин на совещании по российской миротворческой миссии в Карабахе.По его словам, лидирующая роль принадлежит Международному комитету Красного Креста, а его президент подтвердил готовность организации наращивать активность и в Ереване, и в Баку."Считаю важным, чтобы этому примеру последовали представители других структур международных, таких как управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, управление ООН по координации гуманитарных вопросов, Всемирная организация здравоохранения, Всемирная продовольственная программа и служба ООН по разминированию", - заявил президент РФ.

https://ria.ru/20201120/posledstviya-1585593869.html

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, красный крест, воз, владимир путин, оон, в мире