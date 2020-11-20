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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201120/primer-1585594814.html
Путин призвал ООН и ВОЗ последовать примеру Красного Креста в Карабахе
Путин призвал ООН и ВОЗ последовать примеру Красного Креста в Карабахе
Президент РФ Владимир Путин призвал международные организации ООН, Всемирную организацию здравоохранения и Всемирную продовольственную программу последовать... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T19:05
2020-11-20T19:05
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
красный крест
воз
владимир путин
оон
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал международные организации ООН, Всемирную организацию здравоохранения и Всемирную продовольственную программу последовать примеру работы Красного Креста в Карабахе."Особое значение приобретает задача мобилизации и международной помощи. База для такой работы, благодаря нашим миротворцам, создана. Знаю, что во многих странах люди обеспокоены ситуацией в Нагорном Карабахе, сопереживают людям, которые попали там в очень сложное положение. Но сейчас безопасные условия для сотрудников гуманитарных организаций созданы, обеспечены. А поле для совместных усилий на этом направлении самое обширное", - сказал Путин на совещании по российской миротворческой миссии в Карабахе.По его словам, лидирующая роль принадлежит Международному комитету Красного Креста, а его президент подтвердил готовность организации наращивать активность и в Ереване, и в Баку."Считаю важным, чтобы этому примеру последовали представители других структур международных, таких как управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, управление ООН по координации гуманитарных вопросов, Всемирная организация здравоохранения, Всемирная продовольственная программа и служба ООН по разминированию", - заявил президент РФ.
https://ria.ru/20201120/posledstviya-1585593869.html
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нагорный карабах, красный крест, воз, владимир путин, оон, в мире

Путин призвал ООН и ВОЗ последовать примеру Красного Креста в Карабахе

19:05 20.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции во встрече лидеров экономик форума АТЭС
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции во встрече лидеров экономик форума АТЭС - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал международные организации ООН, Всемирную организацию здравоохранения и Всемирную продовольственную программу последовать примеру работы Красного Креста в Карабахе.
"Особое значение приобретает задача мобилизации и международной помощи. База для такой работы, благодаря нашим миротворцам, создана. Знаю, что во многих странах люди обеспокоены ситуацией в Нагорном Карабахе, сопереживают людям, которые попали там в очень сложное положение. Но сейчас безопасные условия для сотрудников гуманитарных организаций созданы, обеспечены. А поле для совместных усилий на этом направлении самое обширное", - сказал Путин на совещании по российской миротворческой миссии в Карабахе.
По его словам, лидирующая роль принадлежит Международному комитету Красного Креста, а его президент подтвердил готовность организации наращивать активность и в Ереване, и в Баку.
"Считаю важным, чтобы этому примеру последовали представители других структур международных, таких как управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, управление ООН по координации гуманитарных вопросов, Всемирная организация здравоохранения, Всемирная продовольственная программа и служба ООН по разминированию", - заявил президент РФ.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахКрасный КрестВОЗВладимир ПутинООНВ мире
 
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