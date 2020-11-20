https://ria.ru/20201120/plennye-1585622981.html
Ереван заявил, что ЕСПЧ удовлетворил его иск против Баку по пленным
Ереван заявил, что ЕСПЧ удовлетворил его иск против Баку по пленным
Европейский суд по правам человека удовлетворил иск армянской стороны и обязал Азербайджан предоставить сведения о пленных и удерживаемых лицах после эскалации... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T23:32
2020-11-20T23:32
2020-11-20T23:32
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
европейский суд по правам человека
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 20 ноя – РИА Новости. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск армянской стороны и обязал Азербайджан предоставить сведения о пленных и удерживаемых лицах после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, сообщили в пятницу в представительстве Армении в суде."ЕСПЧ удовлетворил очередной иск Армении против Азербайджана, применив обеспечительную меру и потребовав предоставить до 27 ноября информацию о девяти военнопленных и сроках их обмена, и до 30 ноября – сведения о 10 гражданских лицах, похищенных 11 ноября (в Карабахе - ред.)", - говорится в сообщении на странице представительства в Facebook.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html
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нагорный карабах, европейский суд по правам человека, азербайджан, армения, в мире