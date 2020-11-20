Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201120/pegov-1585578922.html
Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова
Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова
Генпрокуратура Азербайджана направила официальное ходатайство в Генеральную прокуратуру России об оказании правовой помощи с просьбой о следствии в отношении... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T17:59
2020-11-20T17:59
ситуация в нагорном карабахе
россия
генпрокуратура азербайджана
нагорный карабах
азербайджан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575614112_0:49:2980:1725_1400x0_80_0_0_7da81804c3c31011c7188b60cd04168f.jpg
БАКУ, 20 ноя – РИА Новости. Генпрокуратура Азербайджана направила официальное ходатайство в Генеральную прокуратуру России об оказании правовой помощи с просьбой о следствии в отношении военного журналиста Семена Пегова, создателя проекта WarGonzo, сам журналист объясняет такое внимание к нему "разоблачающей работой" участников проекта.Ранее в Баку возбудили уголовное дело в отношении Пегова."Было установлено, что в некоторых СМИ и соцсетях в ходе обсуждений в видеоформате на тему освобождения от оккупации Нагорного Карабаха и окружающих его районов автором проекта WarGonzo, гражданином Российской Федерации Семеном Владимировичем Пеговым на передаче SolovyovLive совместно с директором центра ближневосточных и среднеазиатских исследований, гражданином Российской Федерации Семеном Аркадьевичем Багдасаровым были сделаны прогнозы в связи с тем, что армяне, не желая смириться с поражением, совершат нападение на азербайджанских солдат в Карабахе, идет подготовка к различным боевым действиям, начнется партизанская война, о том, что есть определенная информация об этом и были сделаны провокационные заявления", - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.Уточняется, что по фактам незаконного пересечения государственной границы республики без документов, открытых призывов Пегова и Багдасарова к расколу территориальной целостности Азербайджана, в следственном управлении Генпрокуратуры республики возбуждено уголовное дело по статьям 214-2 (открытые призывы к терроризму), 281.2 (Публичные призывы, направленные против государства, совершенные неоднократно или группой лиц), 283.2.1 (публичные призывы в средствах массовой информации, направленные на разжигание межнациональной вражды с угрозой применения насилия), ведется расследование.Сам Пегов в своем Telegram-канале предположил, что "поводом для пристального внимания со стороны Алиева" стала "разоблачающая работа" команды проекта. "В конце отметим, что никакие угрозы Генпрокуратуры Азербайджана не смогут повлиять на принципы работы проекта WarGonzo и наши личные убеждения", - написал блогер.В Генпрокуратуре уточнили, что "в связи с указанными фактами в рамках расследования уголовного дела было направлено официальное ходатайство в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и правоохранительные органы других стран об оказании правовой помощи с просьбой провести необходимые следственные действия в отношении Семена Пегова и других лиц". Как отметили в ведомстве, в рамках исполнения этого ходатайства будет обеспечен постоянный контакт с российскими коллегами, а информация о ходе и результатах расследования будет предоставлена общественности.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201012/pegov-1579482370.html
https://ria.ru/20201119/lachinskiy-koridor-1585213399.html
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html
россия
нагорный карабах
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575614112_142:0:2873:2048_1400x0_80_0_0_c87e905277dcd091ee15ab94831addf0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, генпрокуратура азербайджана, нагорный карабах, азербайджан, в мире

Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова

17:59 20.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСемен Пегов
Семен Пегов - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАКУ, 20 ноя – РИА Новости. Генпрокуратура Азербайджана направила официальное ходатайство в Генеральную прокуратуру России об оказании правовой помощи с просьбой о следствии в отношении военного журналиста Семена Пегова, создателя проекта WarGonzo, сам журналист объясняет такое внимание к нему "разоблачающей работой" участников проекта.
Ранее в Баку возбудили уголовное дело в отношении Пегова.
Семен Пегов - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 20:18Ситуация в Нагорном Карабахе
Журналист Пегов прокомментировал дело в Азербайджане против себя
"Было установлено, что в некоторых СМИ и соцсетях в ходе обсуждений в видеоформате на тему освобождения от оккупации Нагорного Карабаха и окружающих его районов автором проекта WarGonzo, гражданином Российской Федерации Семеном Владимировичем Пеговым на передаче SolovyovLive совместно с директором центра ближневосточных и среднеазиатских исследований, гражданином Российской Федерации Семеном Аркадьевичем Багдасаровым были сделаны прогнозы в связи с тем, что армяне, не желая смириться с поражением, совершат нападение на азербайджанских солдат в Карабахе, идет подготовка к различным боевым действиям, начнется партизанская война, о том, что есть определенная информация об этом и были сделаны провокационные заявления", - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
Уточняется, что по фактам незаконного пересечения государственной границы республики без документов, открытых призывов Пегова и Багдасарова к расколу территориальной целостности Азербайджана, в следственном управлении Генпрокуратуры республики возбуждено уголовное дело по статьям 214-2 (открытые призывы к терроризму), 281.2 (Публичные призывы, направленные против государства, совершенные неоднократно или группой лиц), 283.2.1 (публичные призывы в средствах массовой информации, направленные на разжигание межнациональной вражды с угрозой применения насилия), ведется расследование.
Сам Пегов в своем Telegram-канале предположил, что "поводом для пристального внимания со стороны Алиева" стала "разоблачающая работа" команды проекта. "В конце отметим, что никакие угрозы Генпрокуратуры Азербайджана не смогут повлиять на принципы работы проекта WarGonzo и наши личные убеждения", - написал блогер.
Блокпост российских миротворцев под Шуши на выезде из Степанакерта - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 08:00Ситуация в Нагорном Карабахе
Последний коридор. В Карабахе открыли стратегически важную трассу
В Генпрокуратуре уточнили, что "в связи с указанными фактами в рамках расследования уголовного дела было направлено официальное ходатайство в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и правоохранительные органы других стран об оказании правовой помощи с просьбой провести необходимые следственные действия в отношении Семена Пегова и других лиц". Как отметили в ведомстве, в рамках исполнения этого ходатайства будет обеспечен постоянный контакт с российскими коллегами, а информация о ходе и результатах расследования будет предоставлена общественности.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияГенпрокуратура АзербайджанаНагорный КарабахАзербайджанВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:22МИД Германии призвал Лукашенко уважать народ Белоруссии
18:19МЧС передало Азербайджану список пропавших во время конфликта в Карабахе
18:19В АТЭС призвали отказаться от торговых мер вне рамок ВТО из-за COVID-19
18:07Директор ВОЗ рассказал о ситуации с коронавирусом в мире
18:04Источник сообщил о создании партии двоюродным племянником Путина
17:59Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова
17:55Взрыв автомобиля милиционера в Гродно признали терактом
17:54Трамп в закрытом режиме выступил на виртуальном саммите АТЭС
17:51Правнуки подарили открытку королевской чете на 73-ю годовщину свадьбы
17:50Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования
17:46МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе
17:43Московскую клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19
17:42Казахстан выйдет из договора с Россией о взаимодействии при пусках ракет
17:42В Курске задержали грабивших женщин отца и сына
17:31Главу Кипрской церкви перестали поминать в РПЦ из-за признания лидера ПЦУ
17:31РЖД дали врачам, борющимся с COVID-19, скидки на билет в купе
17:27В Армении задержали 85 участников акций протеста
17:27Германия рассчитывает на прогресс по ДСНВ при президентстве Байдена
17:25Мединский предложил создать мемориал жертвам нацистского геноцида в СССР
17:23Суд не стал рассматривать иск сына Цоя к студии Учителя
Лента новостейМолния