https://ria.ru/20201120/pegov-1585578922.html

Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова

Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова

Генпрокуратура Азербайджана направила официальное ходатайство в Генеральную прокуратуру России об оказании правовой помощи с просьбой о следствии в отношении... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T17:59

2020-11-20T17:59

2020-11-20T17:59

ситуация в нагорном карабахе

россия

генпрокуратура азербайджана

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БАКУ, 20 ноя – РИА Новости. Генпрокуратура Азербайджана направила официальное ходатайство в Генеральную прокуратуру России об оказании правовой помощи с просьбой о следствии в отношении военного журналиста Семена Пегова, создателя проекта WarGonzo, сам журналист объясняет такое внимание к нему "разоблачающей работой" участников проекта.Ранее в Баку возбудили уголовное дело в отношении Пегова."Было установлено, что в некоторых СМИ и соцсетях в ходе обсуждений в видеоформате на тему освобождения от оккупации Нагорного Карабаха и окружающих его районов автором проекта WarGonzo, гражданином Российской Федерации Семеном Владимировичем Пеговым на передаче SolovyovLive совместно с директором центра ближневосточных и среднеазиатских исследований, гражданином Российской Федерации Семеном Аркадьевичем Багдасаровым были сделаны прогнозы в связи с тем, что армяне, не желая смириться с поражением, совершат нападение на азербайджанских солдат в Карабахе, идет подготовка к различным боевым действиям, начнется партизанская война, о том, что есть определенная информация об этом и были сделаны провокационные заявления", - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.Уточняется, что по фактам незаконного пересечения государственной границы республики без документов, открытых призывов Пегова и Багдасарова к расколу территориальной целостности Азербайджана, в следственном управлении Генпрокуратуры республики возбуждено уголовное дело по статьям 214-2 (открытые призывы к терроризму), 281.2 (Публичные призывы, направленные против государства, совершенные неоднократно или группой лиц), 283.2.1 (публичные призывы в средствах массовой информации, направленные на разжигание межнациональной вражды с угрозой применения насилия), ведется расследование.Сам Пегов в своем Telegram-канале предположил, что "поводом для пристального внимания со стороны Алиева" стала "разоблачающая работа" команды проекта. "В конце отметим, что никакие угрозы Генпрокуратуры Азербайджана не смогут повлиять на принципы работы проекта WarGonzo и наши личные убеждения", - написал блогер.В Генпрокуратуре уточнили, что "в связи с указанными фактами в рамках расследования уголовного дела было направлено официальное ходатайство в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и правоохранительные органы других стран об оказании правовой помощи с просьбой провести необходимые следственные действия в отношении Семена Пегова и других лиц". Как отметили в ведомстве, в рамках исполнения этого ходатайства будет обеспечен постоянный контакт с российскими коллегами, а информация о ходе и результатах расследования будет предоставлена общественности.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201012/pegov-1579482370.html

https://ria.ru/20201119/lachinskiy-koridor-1585213399.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html

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россия, генпрокуратура азербайджана, нагорный карабах, азербайджан, в мире