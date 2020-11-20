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Пригожин подал новый иск к Навальному и Милову
Пригожин подал новый иск к Навальному и Милову
Бизнесмен Евгений Пригожин подал еще один иск о защите чести и достоинства к оппозиционерам Алексею Навальному и Владимиру Милову, моральный ущерб он оценивает... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T16:03
2020-11-20T16:03
россия
евгений пригожин
владимир милов
алексей навальный
максим шевченко
происшествия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин подал еще один иск о защите чести и достоинства к оппозиционерам Алексею Навальному и Владимиру Милову, моральный ущерб он оценивает в 5 миллионов рублей с каждого.Соответствующая информация опубликована на странице пресс-службы компании "Конкорд" в "ВКонтакте".Подчеркивается, что распространение этих утверждений причинило Пригожину ущерб его деловой репутации и моральный вред, который заключается "в глубоких нравственных переживаниях, подавленном настроении, умалении его чести и достоинства в кругу семьи, друзей и деловых партнеров по бизнесу".Отмечается, что причиненный Миловым и Навальным моральный ущерб оценивается в размере 5 миллионов рублей с каждого.В середине октября в компании "Конкорд" информировали, что юристы Пригожина начали подавать иски о защите чести и достоинства к Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".
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россия, евгений пригожин, владимир милов, алексей навальный, максим шевченко, происшествия

Пригожин подал новый иск к Навальному и Милову

16:03 20.11.2020
 
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин подал еще один иск о защите чести и достоинства к оппозиционерам Алексею Навальному и Владимиру Милову, моральный ущерб он оценивает в 5 миллионов рублей с каждого.
Соответствующая информация опубликована на странице пресс-службы компании "Конкорд" в "ВКонтакте".
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"Был размещен видеоролик, в ходе которого его автор и ведущий Милов Владимир Станиславович (далее – ответчик-1) распространил... оскорбительные высказывания в адрес Пригожина Евгения Викторовича (далее – истец)... Ссылка на оспариваемый видеоролик размещена… в Twitter-аккаунте... который принадлежит ответчику-2 Навальному Алексею Анатольевичу... Таким образом, автором оскорбительных сведений являлся ответчик-1, их распространение было осуществлено ответчиком-2, что свидетельствует о совместно спланированном и скоординированном характере их действий", - говорится в иске.

Подчеркивается, что распространение этих утверждений причинило Пригожину ущерб его деловой репутации и моральный вред, который заключается "в глубоких нравственных переживаниях, подавленном настроении, умалении его чести и достоинства в кругу семьи, друзей и деловых партнеров по бизнесу".

"Оценивая степень вины причинителей вреда, необходимо отметить, что в настоящее время ответчиками фактически инициирована полноценная кампания по систематической публичной дискредитации истца в сети интернет. Так, ими регулярно размещаются публикации и видеосюжеты оскорбительного характера, содержащие недостоверные сведения, ненормативную лексику, порочащие честь, достоинство истца, его деловую репутацию", - также добавляется в иске.

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Отмечается, что причиненный Миловым и Навальным моральный ущерб оценивается в размере 5 миллионов рублей с каждого.
В середине октября в компании "Конкорд" информировали, что юристы Пригожина начали подавать иски о защите чести и достоинства к Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".
 
РоссияЕвгений ПригожинВладимир МиловАлексей НавальныйМаксим ШевченкоПроисшествия
 
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