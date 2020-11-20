https://ria.ru/20201120/navalnyy-1585546503.html
Пригожин подал новый иск к Навальному и Милову
Пригожин подал новый иск к Навальному и Милову
Бизнесмен Евгений Пригожин подал еще один иск о защите чести и достоинства к оппозиционерам Алексею Навальному и Владимиру Милову, моральный ущерб он оценивает... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T16:03
2020-11-20T16:03
2020-11-20T16:03
россия
евгений пригожин
владимир милов
алексей навальный
максим шевченко
происшествия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин подал еще один иск о защите чести и достоинства к оппозиционерам Алексею Навальному и Владимиру Милову, моральный ущерб он оценивает в 5 миллионов рублей с каждого.Соответствующая информация опубликована на странице пресс-службы компании "Конкорд" в "ВКонтакте".Подчеркивается, что распространение этих утверждений причинило Пригожину ущерб его деловой репутации и моральный вред, который заключается "в глубоких нравственных переживаниях, подавленном настроении, умалении его чести и достоинства в кругу семьи, друзей и деловых партнеров по бизнесу".Отмечается, что причиненный Миловым и Навальным моральный ущерб оценивается в размере 5 миллионов рублей с каждого.В середине октября в компании "Конкорд" информировали, что юристы Пригожина начали подавать иски о защите чести и достоинства к Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".
https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html
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россия, евгений пригожин, владимир милов, алексей навальный, максим шевченко, происшествия