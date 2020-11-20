https://ria.ru/20201120/mintsifry-1585510511.html

В Госдуме прокомментировали ликвидацию Роспечати и Россвязи

В Госдуме прокомментировали ликвидацию Роспечати и Россвязи

Ликвидация Роспечати и Россвязи связана с настройкой системы управления отраслью, никаких функциональных потерь или приобретений министерству это не принесет,... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T13:43

2020-11-20T13:43

2020-11-20T13:43

антон горелкин

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

федеральное агентство связи (россвязь)

федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать)

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155141/67/1551416700_0:272:2676:1777_1400x0_80_0_0_37cc84927bce0dfb8e43302ffbd3bcb8.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Ликвидация Роспечати и Россвязи связана с настройкой системы управления отраслью, никаких функциональных потерь или приобретений министерству это не принесет, так как агентства уже находились в ведении Минцифры, считает член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.Ранее президент России Владимир Путин своим указом упразднил Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федеральное агентство связи (Россвязь). Их функции передаются в Минцифры."Ликвидация двух агентств связана прежде всего с настройкой системы управления отраслью, избавлением от лишних командных звеньев. Роспечать и Россвязь находились в ведении Минцифры, и все равно в конечном счете все решения принимались в министерстве. Поэтому никаких функциональных потерь, или наоборот, приобретений тут для министерства нет", - сказал Горелкин РИА Новости.

https://ria.ru/20201120/uprazdnenie-1585468230.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон горелкин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), федеральное агентство связи (россвязь), федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать), госдума рф, общество