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В Госдуме прокомментировали ликвидацию Роспечати и Россвязи
В Госдуме прокомментировали ликвидацию Роспечати и Россвязи
Ликвидация Роспечати и Россвязи связана с настройкой системы управления отраслью, никаких функциональных потерь или приобретений министерству это не принесет,... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T13:43
2020-11-20T13:43
2020-11-20T13:43
антон горелкин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
федеральное агентство связи (россвязь)
федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Ликвидация Роспечати и Россвязи связана с настройкой системы управления отраслью, никаких функциональных потерь или приобретений министерству это не принесет, так как агентства уже находились в ведении Минцифры, считает член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.Ранее президент России Владимир Путин своим указом упразднил Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федеральное агентство связи (Россвязь). Их функции передаются в Минцифры."Ликвидация двух агентств связана прежде всего с настройкой системы управления отраслью, избавлением от лишних командных звеньев. Роспечать и Россвязь находились в ведении Минцифры, и все равно в конечном счете все решения принимались в министерстве. Поэтому никаких функциональных потерь, или наоборот, приобретений тут для министерства нет", - сказал Горелкин РИА Новости.
https://ria.ru/20201120/uprazdnenie-1585468230.html
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антон горелкин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), федеральное агентство связи (россвязь), федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать), госдума рф, общество