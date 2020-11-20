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Появилось видео начала драки, в которой мужчину убили из-за слов о маске
Появилось видео начала драки, в которой мужчину убили из-за слов о маске
Появилось видео начала драки, в которой мужчину убили из-за просьбы надеть маску. Запись из петербургской маршрутки опубликовал телеканал "Звезда". РИА Новости, 20.11.2020
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ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Появилось видео начала драки, в которой мужчину убили из-за просьбы надеть маску. Запись из петербургской маршрутки опубликовал телеканал "Звезда".На кадрах видно, как один из пассажиров подходит к двум другим — мужчине и женщине — и что-то им говорит. Между мужчинами начинается спор и один из них бьет другого.Позже тело мужчины нашли на Индустриальном проспекте в Петербурге. Как выяснилось, это 53-летний житель Мурино, заместитель директора научно-исследовательского сертификационного центра. Ссора в маршрутке завязалась, когда он возвращался домой после корпоратива, а затем переросла в драку на улице. В результате мужчина получил смертельное ножевое ранение.Полиция возбудила уголовное дело об убийстве. Вскоре задержали подозреваемых, двух уроженцев Оренбургской области: 34-летнюю женщину и 40-летнего мужчину, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По версии полиции, именно мужчина и ударил ножом погибшего. Суд заключил его под стражу.
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гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

Появилось видео начала драки, в которой мужчину убили из-за слов о маске

16:09 20.11.2020 (обновлено: 17:09 20.11.2020)
 
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Появилось видео начала драки, в которой мужчину убили из-за просьбы надеть маску. Запись из петербургской маршрутки опубликовал телеканал "Звезда".
На кадрах видно, как один из пассажиров подходит к двум другим — мужчине и женщине — и что-то им говорит. Между мужчинами начинается спор и один из них бьет другого.
Позже тело мужчины нашли на Индустриальном проспекте в Петербурге. Как выяснилось, это 53-летний житель Мурино, заместитель директора научно-исследовательского сертификационного центра. Ссора в маршрутке завязалась, когда он возвращался домой после корпоратива, а затем переросла в драку на улице. В результате мужчина получил смертельное ножевое ранение.
Полиция возбудила уголовное дело об убийстве. Вскоре задержали подозреваемых, двух уроженцев Оренбургской области: 34-летнюю женщину и 40-летнего мужчину, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По версии полиции, именно мужчина и ударил ножом погибшего. Суд заключил его под стражу.
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