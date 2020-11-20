https://ria.ru/20201120/maska-1585547240.html

Появилось видео начала драки, в которой мужчину убили из-за слов о маске

Появилось видео начала драки, в которой мужчину убили из-за слов о маске

Появилось видео начала драки, в которой мужчину убили из-за просьбы надеть маску. Запись из петербургской маршрутки опубликовал телеканал "Звезда". РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T16:09

2020-11-20T16:09

2020-11-20T17:09

гумвд

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585545521_52:0:3693:2048_1400x0_80_0_0_30e5672e51a866f896b1645cd88610ef.jpg

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Появилось видео начала драки, в которой мужчину убили из-за просьбы надеть маску. Запись из петербургской маршрутки опубликовал телеканал "Звезда".На кадрах видно, как один из пассажиров подходит к двум другим — мужчине и женщине — и что-то им говорит. Между мужчинами начинается спор и один из них бьет другого.Позже тело мужчины нашли на Индустриальном проспекте в Петербурге. Как выяснилось, это 53-летний житель Мурино, заместитель директора научно-исследовательского сертификационного центра. Ссора в маршрутке завязалась, когда он возвращался домой после корпоратива, а затем переросла в драку на улице. В результате мужчина получил смертельное ножевое ранение.Полиция возбудила уголовное дело об убийстве. Вскоре задержали подозреваемых, двух уроженцев Оренбургской области: 34-летнюю женщину и 40-летнего мужчину, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По версии полиции, именно мужчина и ударил ножом погибшего. Суд заключил его под стражу.

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/maska-1578580133.html

ленинградская область

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия