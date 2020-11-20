https://ria.ru/20201120/karabakh-1585557128.html

Алиев оценил заявления Путина по Карабаху

Алиев оценил заявления Путина по Карабаху

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что президент РФ Владимир Путин в своем последнем интервью на тему военной эскалации в Карабахе представил... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T16:49

2020-11-20T16:49

2020-11-20T17:02

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

баку

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 20 ноя – РИА Новости. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что президент РФ Владимир Путин в своем последнем интервью на тему военной эскалации в Карабахе представил "достаточно ясную и абсолютно точную информацию".Во вторник президент РФ Владимир Путин дал интервью в эфире канала "Россия 24" по теме Карабаха."Они (армянская сторона – ред.) выдвигают претензию против России, что она не помогла им. В своем интервью президент России представил достаточно ясную и абсолютно точную информацию, выразил свою позицию. Азербайджан воевал на своей признанной международным правом территории. Поэтому здесь и речи не может идти о позволении вмешательства каких-либо союзнических отношений. Но они всем делают замечание, всеми недовольны. Как можно жить с таким мышлением?" - заявил Алиев в своем обращении к нации, которое транслировалось по Гостелевидению.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201120/karabakh-1585528120.html

https://ria.ru/20201118/mirotvortsy-1585119321.html

баку

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире