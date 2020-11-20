https://ria.ru/20201120/karabakh-1585540775.html

Миротворцы встретились с представителями Баку в Агдамском районе Карабаха

Миротворцы встретились с представителями Баку в Агдамском районе Карабаха

Представители миротворческой миссии России встретились с представителями Азербайджана на территории города Агдам в районе Карабаха, который сегодня перешёл под... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T15:39

2020-11-20T15:39

2020-11-20T15:40

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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АГДАМ (Нагорный Карабах), 20 ноя - РИА Новости. Представители миротворческой миссии России встретились с представителями Азербайджана на территории города Агдам в районе Карабаха, который сегодня перешёл под контроль Баку, передает корреспондент РИА Новости.Миротворцы РФ и представители Баку провели встречу в Агдаме, на которой обсуждался вопрос порядка передачи Агдамского района Азербайджану. В это время в мечети города прошел первый за 27 лет азан."Строго в соответствии с достигнутыми главами трех государств - России, Азербайджана и Армении - договоренностями Агдамский район с сегодняшнего дня передается азербайджанской стороне", - сказал журналистам начальник штаба Российского военного контингента генерал-майор Андрей Волков.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201116/bezhentsy-1584780987.html

https://ria.ru/20201116/karabakh-1584903195.html

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нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире