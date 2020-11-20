Соглашение по Карабаху полностью отвечает интересам Баку, заявил Алиев
11:43 20.11.2020 (обновлено: 11:51 20.11.2020)
© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
© AP Photo / Sergei Grits
БАКУ, 20 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что трехстороннее заявление по Карабаху полностью отвечает интересам республики.
Ранее в ходе обращения к народу Алиев заявил, что карабахский конфликт "остался позади".
"Мы после этого будем ускорять наш путь развития. Мы добились своего на поле боя. Наши солдаты и офицеры показали свою силу. Мы показали свою силу и на политической арене, и трехстороннее заявление полностью отвечает нашим интересам", - сказал Алиев в своем обращении к народу.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.