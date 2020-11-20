Лучшие фото недели: виндсерфинг на морозе, дом-беглец и Санта за стеклом
Девушка на Атлантическом побережье Франции.
Девушка на Атлантическом побережье Франции.
Санта-Клаус здоровается с детьми в зоопарке Ольборга в Дании.
Санта-Клаус здоровается с детьми в зоопарке Ольборга в Дании.
Антиправительственная демонстрация в Бангкоке.
Грузовой самолет Ан-124, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в новосибирском аэропорту Толмачево.
Грузовой самолет Ан-124, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в новосибирском аэропорту Толмачево.
Мужчина с котом на территории монастырского комплекса Дадиванк в Нагорном Карабахе.
Мужчина с котом на территории монастырского комплекса Дадиванк в Нагорном Карабахе.
Спортсмен-виндсерфер Александр Орлов закрывает сезон заплывом на доске по Обскому водохранилищу при минусовой температуре.
Спортсмен-виндсерфер Александр Орлов закрывает сезон заплывом на доске по Обскому водохранилищу при минусовой температуре.
Акция противников коронавирусных ограничений в Берлине.
Католический священник слушает исповедь верующего в Нанте на западе Франции.
Католический священник слушает исповедь верующего в Нанте на западе Франции.
Разгон демонстрантов в столице Чили Сантьяго.
Люди наблюдают за пуском ракеты SpaceX Falcon 9 с капсулой Crew Dragon.
Электропоезда на станции Обское море в Новосибирске.
Электропоезда на станции Обское море в Новосибирске.
Российский миротворец у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе.
Российский миротворец у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе.
Министр обороны России Сергей Шойгу проверяет подготовку к пуску ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" во время рабочей поездки на космодром Плесецк.
Министр обороны России Сергей Шойгу проверяет подготовку к пуску ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" во время рабочей поездки на космодром Плесецк.
Участницы мероприятия, посвященного открытию историко-культурного комплекса "Слобожанщина" в Белгородской области.
Участницы мероприятия, посвященного открытию историко-культурного комплекса "Слобожанщина" в Белгородской области.
Протесты оппозиции в Тбилиси.
Танцовщица выступает на улице Виа-дель-Корсо в Риме.
Сторонники экс-президента Перу Мартина Вискарры на митинге в Лиме.
Лошади пасутся в окрестностях каньона Узунджа в Крыму.
Лошади пасутся в окрестностях каньона Узунджа в Крыму.
Демонстранты в Порт-о-Пренсе, требующие отставки президента Гаити Жовенеля Моиза.
Демонстранты в Порт-о-Пренсе, требующие отставки президента Гаити Жовенеля Моиза.
Мужчина в костюме коронавируса на праздновании 31-й годовщины Бархатной революции в Праге.
Мужчина в костюме коронавируса на праздновании 31-й годовщины Бархатной революции в Праге.
Затопленная улица в городе Эль-Прогресо в Гондурасе.
Инсталляция в Мюнхене, призывающая быть внимательнее во время эпидемии COVID-19.
Инсталляция в Мюнхене, призывающая быть внимательнее во время эпидемии COVID-19.
Армянская семья покидает родное село в Нагорном Карабахе, переданное Азербайджану, и увозит с собой каркас дома.
Армянская семья покидает родное село в Нагорном Карабахе, переданное Азербайджану, и увозит с собой каркас дома.
Фестиваль воздушных шаров в мексиканском городе Леон провели без зрителей из соображений безопасности.
Фестиваль воздушных шаров в мексиканском городе Леон провели без зрителей из соображений безопасности.
Канцлер Германии Ангела Меркель в бундестаге.
Женщины народности мяо на параде в китайском городе Лэйшань.
Очередь на тестирование на COVID-19 возле общежития в малайзийском Кланге.
Последствия тайфуна "Вамко" на Филиппинах.
Последствия тайфуна "Вамко" на Филиппинах.
Торговцы кангерами в Индии. Глиняные горшки наполняют тлеющими углями, и в холода эти "жаровни" служат кашмирцам грелками. Но кангеры — еще и произведения искусства. Ремесленники украшают их плетением, придавая цвет и форму.
Торговцы кангерами в Индии. Глиняные горшки наполняют тлеющими углями, и в холода эти "жаровни" служат кашмирцам грелками. Но кангеры — еще и произведения искусства. Ремесленники украшают их плетением, придавая цвет и форму.