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Лучшие фото недели: виндсерфинг на морозе, дом-беглец и Санта за стеклом
Лучшие фото недели: виндсерфинг на морозе, дом-беглец и Санта за стеклом
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 20.11.2020
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коронавирус covid-19
crew dragon
кашмир
spacex falcon 9
атлантический океан
плесецк (космодром)
санта-клаус
толмачево (аэропорт)
нагорный карабах
ан-124
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
кашмир
атлантический океан
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коронавирус covid-19, crew dragon, кашмир, spacex falcon 9, атлантический океан, плесецк (космодром), санта-клаус, толмачево (аэропорт), нагорный карабах, ан-124, ангара (ракета), бундестаг германии, ангела меркель, сергей шойгу, франция, новосибирск, дания, рим, бангкок, китай, нант, малайзия, владивосток, республика крым, новгородская область, мексика, индия, мюнхен, чили, прага, тбилиси, гондурас, берлин (город), филиппины, тайфун, фото, фото

Лучшие фото недели: виндсерфинг на морозе, дом-беглец и Санта за стеклом

11:06 20.11.2020 (обновлено: 12:29 20.11.2020)
 
Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AP Photo / Bob Edme

Девушка на Атлантическом побережье Франции.

Девушка на берегу Атлантического океана на юго-западе Франции
1 из 30

Девушка на Атлантическом побережье Франции.

© AP Photo / Bob Edme
© REUTERS / Ritzau Scanpix/ Henning Bagger

Санта-Клаус здоровается с детьми в зоопарке Ольборга в Дании.

Санта-Клаус здоровается с детьми в зоопарке Ольборга, Дания
2 из 30

Санта-Клаус здоровается с детьми в зоопарке Ольборга в Дании.

© REUTERS / Ritzau Scanpix/ Henning Bagger
© AFP 2020 / Mladen Antonov

Антиправительственная демонстрация в Бангкоке.

Акция протеста в Бангкоке
3 из 30

Антиправительственная демонстрация в Бангкоке.

© AFP 2020 / Mladen Antonov
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Грузовой самолет Ан-124, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в новосибирском аэропорту Толмачево.

Грузовой самолет Ан-124, выкатившийся за взлётно-посадочную полосу, в новосибирском международном аэропорту Толмачево
4 из 30

Грузовой самолет Ан-124, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в новосибирском аэропорту Толмачево.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Мужчина с котом на территории монастырского комплекса Дадиванк в Нагорном Карабахе.

Мужчина держит на руках кота возле храма в монастыре Дадиванк в Нагорном Карабахе
5 из 30

Мужчина с котом на территории монастырского комплекса Дадиванк в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Александр Кряжев

Спортсмен-виндсерфер Александр Орлов закрывает сезон заплывом на доске по Обскому водохранилищу при минусовой температуре.

Спортсмен-виндсерфер Александр Орлов закрывает сезон на доске на Обском водохранилище
6 из 30

Спортсмен-виндсерфер Александр Орлов закрывает сезон заплывом на доске по Обскому водохранилищу при минусовой температуре.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© REUTERS / Christian Mang

Акция противников коронавирусных ограничений в Берлине.

Акция протеста против ограничений в связи с коронавирусом в Берлине
7 из 30

Акция противников коронавирусных ограничений в Берлине.

© REUTERS / Christian Mang
© AFP 2020 / Sebastien Salom-Gomis

Католический священник слушает исповедь верующего в Нанте на западе Франции.

Католический священник слушает исповедь верующего в Нанте, Франция
8 из 30

Католический священник слушает исповедь верующего в Нанте на западе Франции.

© AFP 2020 / Sebastien Salom-Gomis
© AFP 2020 / Martin Bernetti

Разгон демонстрантов в столице Чили Сантьяго.

Разгон демонстрантов во время акции протеста в Сантьяго, Чили
9 из 30

Разгон демонстрантов в столице Чили Сантьяго.

© AFP 2020 / Martin Bernetti
© REUTERS / Joe Skipper

Люди наблюдают за пуском ракеты SpaceX Falcon 9 с капсулой Crew Dragon.

Люди наблюдают за пуском ракеты SpaceX Falcon 9 с капсулой Crew Dragon
10 из 30

Люди наблюдают за пуском ракеты SpaceX Falcon 9 с капсулой Crew Dragon.

© REUTERS / Joe Skipper
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Электропоезда на станции Обское море в Новосибирске.

Электропоезда на остановочной платформе Обское море в Новосибирске
11 из 30

Электропоезда на станции Обское море в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Российский миротворец у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе.

Российский миротворец у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе
12 из 30

Российский миротворец у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе.

© Sputnik / Давид Галстян
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Министр обороны России Сергей Шойгу проверяет подготовку к пуску ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" во время рабочей поездки на космодром Плесецк.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время проверки подготовки к пуску ракеты тяжелого класса Ангара-А5 в ходе рабочей поездки на космодром Плесецк
13 из 30

Министр обороны России Сергей Шойгу проверяет подготовку к пуску ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" во время рабочей поездки на космодром Плесецк.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанк

Участницы мероприятия, посвященного открытию историко-культурного комплекса "Слобожанщина" в Белгородской области.

Участницы мероприятия, посвященного открытию историко-культурного комплекса Слобожанщина, в Белгородской области
14 из 30

Участницы мероприятия, посвященного открытию историко-культурного комплекса "Слобожанщина" в Белгородской области.

© РИА Новости / Антон Вергун
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© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанк

Протесты оппозиции в Тбилиси.

Участники акции оппозиции в Тбилиси
15 из 30

Протесты оппозиции в Тбилиси.

© Sputnik / Владимир Умикашвили
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© AFP 2020 / Alberto Pizzoli

Танцовщица выступает на улице Виа-дель-Корсо в Риме.

Танцовщица выступает на улице Виа дель Корсо в Риме
16 из 30

Танцовщица выступает на улице Виа-дель-Корсо в Риме.

© AFP 2020 / Alberto Pizzoli
© AFP 2020 / Ernesto Benavides

Сторонники экс-президента Перу Мартина Вискарры на митинге в Лиме.

Сторонники Мартина Вискарра во время акции протеста в Лиме
17 из 30

Сторонники экс-президента Перу Мартина Вискарры на митинге в Лиме.

© AFP 2020 / Ernesto Benavides
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Лошади пасутся в окрестностях каньона Узунджа в Крыму.

Лошади пасутся в окрестностях каньона Узунджа в Республике Крым
18 из 30

Лошади пасутся в окрестностях каньона Узунджа в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© REUTERS / Andres Martinez Casares

Демонстранты в Порт-о-Пренсе, требующие отставки президента Гаити Жовенеля Моиза.

Участники акции протеста в Порт-о-Пренсе, требующие отставки президента Гаити Жовенеля Моиза
19 из 30

Демонстранты в Порт-о-Пренсе, требующие отставки президента Гаити Жовенеля Моиза.

© REUTERS / Andres Martinez Casares
© REUTERS / David W Cerny

Мужчина в костюме коронавируса на праздновании 31-й годовщины Бархатной революции в Праге.

Мужчина в костюме коронавируса во время празднования 31-й годовщины Бархатной революции в Праге
20 из 30

Мужчина в костюме коронавируса на праздновании 31-й годовщины Бархатной революции в Праге.

© REUTERS / David W Cerny
© AFP 2020 / STR

Затопленная улица в городе Эль-Прогресо в Гондурасе.

Затопленная улица в Эль-Прогресо в Гондурасе
21 из 30

Затопленная улица в городе Эль-Прогресо в Гондурасе.

© AFP 2020 / STR
© REUTERS / Andreas Gebert

Инсталляция в Мюнхене, призывающая быть внимательнее во время эпидемии COVID-19.

Арт-инсталляция, призывающая к внимательности во время пандемии Covid-19 в Мюнхене
22 из 30

Инсталляция в Мюнхене, призывающая быть внимательнее во время эпидемии COVID-19.

© REUTERS / Andreas Gebert
© AP Photo / Sergei Grits

Армянская семья покидает родное село в Нагорном Карабахе, переданное Азербайджану, и увозит с собой каркас дома.

Армянская семья увозит каркас дома, покидая родное село, переданное Азербайджану, в Нагорном Карабахе
23 из 30

Армянская семья покидает родное село в Нагорном Карабахе, переданное Азербайджану, и увозит с собой каркас дома.

© AP Photo / Sergei Grits
© AFP 2020 / Ulises Ruiz

Фестиваль воздушных шаров в мексиканском городе Леон провели без зрителей из соображений безопасности.

Фестиваль воздушных шаров в городе Леон в Мексике
24 из 30

Фестиваль воздушных шаров в мексиканском городе Леон провели без зрителей из соображений безопасности.

© AFP 2020 / Ulises Ruiz
© AFP 2020 / Tobias Schwarz

Канцлер Германии Ангела Меркель в бундестаге.

Канцлер Германии Ангела Меркель в Бундестаге
25 из 30

Канцлер Германии Ангела Меркель в бундестаге.

© AFP 2020 / Tobias Schwarz
© AFP 2020 / STR

Женщины народности мяо на параде в китайском городе Лэйшань.

Женщины народности Мяо на параде в Лэйшане, Китай
26 из 30

Женщины народности мяо на параде в китайском городе Лэйшань.

© AFP 2020 / STR
© REUTERS / Lim Huey Teng

Очередь на тестирование на COVID-19 возле общежития в малайзийском Кланге.

Рабочие стоят в очереди на тестирование на COVID-19 возле общежития в Кланге, Малайзия
27 из 30

Очередь на тестирование на COVID-19 возле общежития в малайзийском Кланге.

© REUTERS / Lim Huey Teng
© AP Photo / Aaron Favila

Последствия тайфуна "Вамко" на Филиппинах.

Последствия прохождения тайфуна Вамко на Филиппинах
28 из 30

Последствия тайфуна "Вамко" на Филиппинах.

© AP Photo / Aaron Favila
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкПоследствия ледяного дождя во Владивостоке.
Последствия ледяного дождя во Владивостоке
29 из 30
Последствия ледяного дождя во Владивостоке.
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© AFP 2020 / Tauseef Mustafa

Торговцы кангерами в Индии. Глиняные горшки наполняют тлеющими углями, и в холода эти "жаровни" служат кашмирцам грелками. Но кангеры — еще и произведения искусства. Ремесленники украшают их плетением, придавая цвет и форму.

Торговцы кангерами в Сринагаре
30 из 30

Торговцы кангерами в Индии. Глиняные горшки наполняют тлеющими углями, и в холода эти "жаровни" служат кашмирцам грелками. Но кангеры — еще и произведения искусства. Ремесленники украшают их плетением, придавая цвет и форму.

© AFP 2020 / Tauseef Mustafa
 
Коронавирус COVID-19Crew DragonКашмирSpaceX Falcon 9Атлантический океанПлесецк (космодром)Санта-КлаусТолмачево (аэропорт)Нагорный КарабахАн-124Ангара (ракета)Бундестаг ГерманииАнгела МеркельСергей ШойгуФранцияНовосибирскДанияРимБангкокКитайНантМалайзияВладивостокРеспублика КрымНовгородская областьМексикаИндияМюнхенЧилиПрагаТбилисиГондурасБерлин (город)ФилиппинытайфунФото
 
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