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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201119/uregulirovanie-1585318954.html
МИД рассказал о контактах с Баку и Ереваном по урегулированию в Карабахе
МИД рассказал о контактах с Баку и Ереваном по урегулированию в Карабахе
Россия находится в постоянном контакте с руководством Армении и Азербайджана по постконфликтному урегулированию в Нагорном Карабахе, заявила официальный... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:15
2020-11-19T12:35
ситуация в нагорном карабахе
россия
мария захарова
нагорный карабах
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия находится в постоянном контакте с руководством Армении и Азербайджана по постконфликтному урегулированию в Нагорном Карабахе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Руководство нашей страны находится в постоянном контакте с руководством Азербайджана и Армении, координируя работу по постконфликтному урегулированию", - сказала Захарова в ходе брифинга в четверг.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
россия
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россия, мария захарова, нагорный карабах, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), азербайджан, армения, в мире

МИД рассказал о контактах с Баку и Ереваном по урегулированию в Карабахе

12:15 19.11.2020 (обновлено: 12:35 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия находится в постоянном контакте с руководством Армении и Азербайджана по постконфликтному урегулированию в Нагорном Карабахе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Руководство нашей страны находится в постоянном контакте с руководством Азербайджана и Армении, координируя работу по постконфликтному урегулированию", - сказала Захарова в ходе брифинга в четверг.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияМария ЗахароваНагорный КарабахМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АзербайджанАрменияВ мире
 
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