https://ria.ru/20201119/temrezov-1585318442.html
Темрезов: до 2025 года будет обеспечены газом курорты Теберда и Домбай
Темрезов: до 2025 года будет обеспечены газом курорты Теберда и Домбай
Карачаево-Черкесия и ПАО "Газпром" подписали программу развития газификации региона до 2025 года, предусматривающую в том числе газификацию туристических... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:14
2020-11-19T12:14
2020-11-19T12:14
карачаево-черкесская республика
домбай
газпром
рашид темрезов
теберда
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ЧЕРКЕССК, 19 ноя – РИА Новости. Карачаево-Черкесия и ПАО "Газпром" подписали программу развития газификации региона до 2025 года, предусматривающую в том числе газификацию туристических курортов Теберда и Домбай, сообщил Глава КЧР Рашид Темрезов.Он отметил, что реализация программы будет проходить по "максимальному" сценарию и природный газ будет подведен ко всем населенным пунктам КЧР. В их числе курорты Теберда и Домбай. Темрезов выразил уверенность, что это станет мощным импульсом для развития туристической индустрии республики в целом.По словам главы КЧР, программа предусматривает строительство почти 190 километров межпоселковых и более 270 километров внутрипоселковых газопроводов, газификацию почти 9 тысяч домовладений в 21 населенном пункте, а также газификацию трех десятков промышленных предприятий и котельных."Кроме того, "Газпром" значительно увеличивает инвестиции в газификацию региона, что станет для нас серьезным подспорьем для развития ключевых отраслей экономики: сельского хозяйства, промышленности и конечно, туризма. Компания также продолжит реализовывать в КЧР свои проекты и строить соцобъекты. Один из них - ФОК с плавательным бассейном в 2022 году", - сообщил Темрезов.
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домбай
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домбай, газпром, рашид темрезов, теберда
ЧЕРКЕССК, 19 ноя – РИА Новости
. Карачаево-Черкесия и ПАО "Газпром" подписали программу развития газификации региона до 2025 года, предусматривающую в том числе газификацию туристических курортов Теберда и Домбай, сообщил Глава КЧР Рашид Темрезов
.
Он отметил, что реализация программы будет проходить по "максимальному" сценарию и природный газ будет подведен ко всем населенным пунктам КЧР. В их числе курорты Теберда и Домбай. Темрезов выразил уверенность, что это станет мощным импульсом для развития туристической индустрии республики в целом.
По словам главы КЧР, программа предусматривает строительство почти 190 километров межпоселковых и более 270 километров внутрипоселковых газопроводов, газификацию почти 9 тысяч домовладений в 21 населенном пункте, а также газификацию трех десятков промышленных предприятий и котельных.
"Кроме того, "Газпром" значительно увеличивает инвестиции в газификацию региона, что станет для нас серьезным подспорьем для развития ключевых отраслей экономики: сельского хозяйства, промышленности и конечно, туризма. Компания также продолжит реализовывать в КЧР свои проекты и строить соцобъекты. Один из них - ФОК с плавательным бассейном в 2022 году", - сообщил Темрезов.