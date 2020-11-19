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В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1978 года
В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1978 года
Температурный рекорд 1978 года побит в Петербурге в ночь на четверг, когда воздух прогрелся почти до 11 градусов, сообщил ведущий специалист центра "Фобос"... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T10:30
2020-11-19T10:30
михаил леус
погода
центр "фобос"
ленинградская область
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Температурный рекорд 1978 года побит в Петербурге в ночь на четверг, когда воздух прогрелся почти до 11 градусов, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус."Уже в 3 часа ночи в Санкт-Петербурге обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 19 ноября. Температура воздуха достигла отметки +10,9 градуса, что на 1,9 градуса выше прежнего достижения 1978 года", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.Как отметил специалист, в четверг синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием теплого сектора циклонического вихря. "Это станет причиной облачной погоды, пройдут небольшие дожди", - уточнил Леус.По его прогнозам, дневная температура воздуха может достичь 12 градусов тепла в Петербурге и Ленинградской области.По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге +10,3 градуса. Скорость юго-западного ветра составляет 5-10 метров в секунду.
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михаил леус, погода, центр "фобос", ленинградская область, санкт-петербург

В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1978 года

10:30 19.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевСотрудник ГИБДД во время работы в Санкт-Петербурге
Сотрудник ГИБДД во время работы в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Температурный рекорд 1978 года побит в Петербурге в ночь на четверг, когда воздух прогрелся почти до 11 градусов, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
"Уже в 3 часа ночи в Санкт-Петербурге обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 19 ноября. Температура воздуха достигла отметки +10,9 градуса, что на 1,9 градуса выше прежнего достижения 1978 года", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.
Как отметил специалист, в четверг синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием теплого сектора циклонического вихря. "Это станет причиной облачной погоды, пройдут небольшие дожди", - уточнил Леус.
По его прогнозам, дневная температура воздуха может достичь 12 градусов тепла в Петербурге и Ленинградской области.
По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге +10,3 градуса. Скорость юго-западного ветра составляет 5-10 метров в секунду.
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Михаил ЛеусПогодаЦентр "Фобос"Ленинградская областьСанкт-Петербург
 
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