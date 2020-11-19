https://ria.ru/20201119/rekord-1585297897.html

В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1978 года

В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1978 года

Температурный рекорд 1978 года побит в Петербурге в ночь на четверг, когда воздух прогрелся почти до 11 градусов, сообщил ведущий специалист центра "Фобос"... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T10:30

2020-11-19T10:30

2020-11-19T10:30

михаил леус

погода

центр "фобос"

ленинградская область

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Температурный рекорд 1978 года побит в Петербурге в ночь на четверг, когда воздух прогрелся почти до 11 градусов, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус."Уже в 3 часа ночи в Санкт-Петербурге обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 19 ноября. Температура воздуха достигла отметки +10,9 градуса, что на 1,9 градуса выше прежнего достижения 1978 года", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.Как отметил специалист, в четверг синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием теплого сектора циклонического вихря. "Это станет причиной облачной погоды, пройдут небольшие дожди", - уточнил Леус.По его прогнозам, дневная температура воздуха может достичь 12 градусов тепла в Петербурге и Ленинградской области.По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге +10,3 градуса. Скорость юго-западного ветра составляет 5-10 метров в секунду.

https://ria.ru/20201119/moskva-1585283167.html

ленинградская область

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михаил леус, погода, центр "фобос", ленинградская область, санкт-петербург