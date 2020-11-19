https://ria.ru/20201119/pensii-1585407429.html
В Госдуме призвали вернуться к выплате пенсий из бюджета
В Госдуме призвали вернуться к выплате пенсий из бюджета
России необходимо вернуться к выплатам пенсий из бюджета, считает глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Его заявление опубликовано на сайте эсеров. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T18:14
2020-11-19T18:14
2020-11-19T18:14
россия
сергей миронов
пенсионный фонд рф
справедливая россия
общество
экономика
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. России необходимо вернуться к выплатам пенсий из бюджета, считает глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Его заявление опубликовано на сайте эсеров.Миронов отметил, что средняя страховая пенсия в России едва превышает прожиточный минимум."С накопительными пенсиями все еще хуже: в 2022 году их средний размер не превысит 1300 рублей", — добавил политик.Он уверен, что косметические правки не спасут пенсионную систему, и призвал провести "масштабную ревизию". По его мнению, идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов провалилась."Действующая пенсионная система не обеспечит достойных пенсий, она банкрот", — заявил парламентарий.Миронов обратил внимание на то, что неэффективность пенсионной системы несет в себе колоссальные политические риски. При этом попытки исправить ситуацию делают ее только хуже. Он отметил, что решить проблему маленьких выплат за счет пенсионеров нельзя. "Необходимо вернуться к выплатам пенсии из бюджета, а пенсионные выплаты из доходов граждан направлять туда же", — говорится в заявлении главы партии.Он объяснил, что это решение позволит снизить риски от неэффективного инвестирования пенсионных накоплений и срежет нецелевые расходы — содержание офисов ПФР и "раздутых" штатов фонда.
https://ria.ru/20201118/pensiya-1585115150.html
https://ria.ru/20201021/mintrud-1580870364.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сергей миронов, пенсионный фонд рф, справедливая россия, общество, экономика
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости.
России необходимо вернуться к выплатам пенсий из бюджета, считает глава партии "Справедливая Россия
" Сергей Миронов
. Его заявление опубликовано на сайте эсеров
.
Миронов отметил, что средняя страховая пенсия в России едва превышает прожиточный минимум.
"С накопительными пенсиями все еще хуже: в 2022 году их средний размер не превысит 1300 рублей", — добавил политик.
Он уверен, что косметические правки не спасут пенсионную систему, и призвал провести "масштабную ревизию". По его мнению, идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов провалилась.
"Действующая пенсионная система не обеспечит достойных пенсий, она банкрот", — заявил парламентарий.
Миронов обратил внимание на то, что неэффективность пенсионной системы несет в себе колоссальные политические риски. При этом попытки исправить ситуацию делают ее только хуже. Он отметил, что решить проблему маленьких выплат за счет пенсионеров нельзя.
"Необходимо вернуться к выплатам пенсии из бюджета, а пенсионные выплаты из доходов граждан направлять туда же", — говорится в заявлении главы партии.
Он объяснил, что это решение позволит снизить риски от неэффективного инвестирования пенсионных накоплений и срежет нецелевые расходы — содержание офисов ПФР
и "раздутых" штатов фонда.