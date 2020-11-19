https://ria.ru/20201119/navalnyy-1585330022.html

МИД призвал немецкую сторону раскрыть материалы по Навальному

МИД призвал немецкую сторону раскрыть материалы по Навальному

Москва призывает раскрыть материалы, которые касаются произошедшего с блогером Алексеем Навальным, предъявить результаты проб и анализов, взятых немецкими... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T12:54

2020-11-19T12:54

2020-11-19T13:29

бундесвер германии

мария захарова

швеция

москва

берлин (город)

госпитализация алексея навального

алексей навальный

в мире

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Москва призывает раскрыть материалы, которые касаются произошедшего с блогером Алексеем Навальным, предъявить результаты проб и анализов, взятых немецкими врачами, а не вымаранный документ и отписки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы призываем немецкую сторону раскрыть материалы по "делу" Навального, предъявить результаты проб и анализов, взятых европейскими врачами, непосредственно немецкими врачами Бундесвера. Требуем, чтобы российской стороне в ответ на ее запросы предоставили нормальный, а не вымаранный документ", - сказала Захарова на брифинге.Она отметила, что в тех материалах, которые были предоставлены ОЗХО, была замазана черным маркером вся фактура, которая и представляет ценность."Все материалы, которые мы получили – это полуотписки. В них в принципе отсутствует какая-либо значимая информация", - добавила официальный представитель МИД РФ.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201119/navalnyy-1585270152.html

https://ria.ru/20201114/navalnyy-1584583618.html

https://ria.ru/20201113/sanktsii-1584431302.html

швеция

москва

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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