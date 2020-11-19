Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201119/makron-1585435275.html
Макрон хочет принять меры для защиты наследия Карабаха
Макрон хочет принять меры для защиты наследия Карабаха
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг провел переговоры по видеосвязи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном,... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T22:03
2020-11-19T22:03
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
эммануэль макрон
ильхам алиев
франция
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581777925_0:0:3070:1728_1400x0_80_0_0_e25400f7a2f39001536090f91669ca59.jpg
ПАРИЖ, 19 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг провел переговоры по видеосвязи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном, заявил о желании предпринять меры для защиты религиозного и культурного наследия Нагорного Карабаха, сообщает Елисейский дворец."Президент республики провел сегодня видеоконференцию с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а затем с премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - говорится в коммюнике."Президент республики обсудил с ними приоритеты Франции после прекращения огня 9 ноября. Окончание боевых действий должно позволить возобновить добросовестные переговоры с целью защиты населения Нагорного Карабаха и обеспечить возвращение десятков тысяч людей, которые покинули свои дома в последние недели, в условиях безопасности", - говорится в коммюнике.Макрон также заявил "об усилиях по оказанию гуманитарной помощи со стороны Франции и желании предпринять меры для защиты религиозного и культурного наследия региона".Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201119/karabakh-1585280745.html
https://ria.ru/20201119/garegin-1585410161.html
франция
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581777925_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_0f1c1b7b11ac00d6a30144d206feefb8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, эммануэль макрон, ильхам алиев, франция, азербайджан, армения, в мире

Макрон хочет принять меры для защиты наследия Карабаха

22:03 19.11.2020
 
© REUTERS / Ludovic Marin/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон произносит речь о борьбе с религиозным сепаратизмом в штаб-квартире префектуры Сен-Сен-Дени в Бобиньи, Франция
Президент Франции Эммануэль Макрон произносит речь о борьбе с религиозным сепаратизмом в штаб-квартире префектуры Сен-Сен-Дени в Бобиньи, Франция - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© REUTERS / Ludovic Marin/Pool
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 19 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг провел переговоры по видеосвязи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном, заявил о желании предпринять меры для защиты религиозного и культурного наследия Нагорного Карабаха, сообщает Елисейский дворец.
"Президент республики провел сегодня видеоконференцию с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а затем с премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - говорится в коммюнике.
Последствия обстрела Степанакерта - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 07:07Ситуация в Нагорном Карабахе
Сенат Франции рассмотрит резолюцию о признании независимости Карабаха
"Президент республики обсудил с ними приоритеты Франции после прекращения огня 9 ноября. Окончание боевых действий должно позволить возобновить добросовестные переговоры с целью защиты населения Нагорного Карабаха и обеспечить возвращение десятков тысяч людей, которые покинули свои дома в последние недели, в условиях безопасности", - говорится в коммюнике.
Макрон также заявил "об усилиях по оказанию гуманитарной помощи со стороны Франции и желании предпринять меры для защиты религиозного и культурного наследия региона".
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 18:27Ситуация в Нагорном Карабахе
Гарегин II поблагодарил Путина за сохранение наследия армян в Карабахе
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянЭммануэль МакронИльхам АлиевФранцияАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:20Ученые оценили ситуацию с водоснабжением Крыма
10:20Глава СЖР прокомментировал упразднение Роспечати
10:10В Гродно взорвали машину милиционера из "черного списка" оппозиции
10:10Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан
10:02Володин назвал решения Нюрнбергского трибунала незыблемыми
10:02Путин упразднил Роспечать и Россвязь
09:58Историк сравнил потворство Европы неонацистам с "умиротворением" Гитлера
09:50Назван способ предотвратить преждевременное старение
09:50Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации желающих "ЭпиВакКороной"
09:49В Ленинградской области мужчину убили за просьбу надеть маску в автобусе
09:45Россиянин получил 13 лет колонии за попытку продать военные данные ЦРУ
09:44Москвичей предупредили о новой волне ледяных дождей
09:40Умер патриарх Сербский Ириней
09:37В Приморье ввели региональный режим ЧС из-за снежного циклона
09:35В РВИО считают, что западные страны забыли уроки Нюрнберга
09:33Роспотребнадзор рассказал о планах по выпуску вакцины "ЭпиВакКорона"
09:32В России запустили госплатформу по охране объектов культурного наследия
09:31Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
09:24СМИ рассказали о мести Трампа демократам за "российское расследование"
09:23В Челябинске нашли пропавшую в четверг пятилетнюю девочку
Лента новостейМолния