Макрон хочет принять меры для защиты наследия Карабаха
© REUTERS / Ludovic Marin/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон произносит речь о борьбе с религиозным сепаратизмом в штаб-квартире префектуры Сен-Сен-Дени в Бобиньи, Франция
ПАРИЖ, 19 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг провел переговоры по видеосвязи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном, заявил о желании предпринять меры для защиты религиозного и культурного наследия Нагорного Карабаха, сообщает Елисейский дворец.
"Президент республики провел сегодня видеоконференцию с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а затем с премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - говорится в коммюнике.
"Президент республики обсудил с ними приоритеты Франции после прекращения огня 9 ноября. Окончание боевых действий должно позволить возобновить добросовестные переговоры с целью защиты населения Нагорного Карабаха и обеспечить возвращение десятков тысяч людей, которые покинули свои дома в последние недели, в условиях безопасности", - говорится в коммюнике.
Макрон также заявил "об усилиях по оказанию гуманитарной помощи со стороны Франции и желании предпринять меры для защиты религиозного и культурного наследия региона".
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.