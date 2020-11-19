https://ria.ru/20201119/makron-1585435275.html

Макрон хочет принять меры для защиты наследия Карабаха

Макрон хочет принять меры для защиты наследия Карабаха

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг провел переговоры по видеосвязи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном,... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T22:03

2020-11-19T22:03

2020-11-19T22:03

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

эммануэль макрон

ильхам алиев

франция

азербайджан

армения

в мире

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ПАРИЖ, 19 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг провел переговоры по видеосвязи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном, заявил о желании предпринять меры для защиты религиозного и культурного наследия Нагорного Карабаха, сообщает Елисейский дворец."Президент республики провел сегодня видеоконференцию с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а затем с премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - говорится в коммюнике."Президент республики обсудил с ними приоритеты Франции после прекращения огня 9 ноября. Окончание боевых действий должно позволить возобновить добросовестные переговоры с целью защиты населения Нагорного Карабаха и обеспечить возвращение десятков тысяч людей, которые покинули свои дома в последние недели, в условиях безопасности", - говорится в коммюнике.Макрон также заявил "об усилиях по оказанию гуманитарной помощи со стороны Франции и желании предпринять меры для защиты религиозного и культурного наследия региона".Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201119/karabakh-1585280745.html

https://ria.ru/20201119/garegin-1585410161.html

франция

азербайджан

армения

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никол пашинян, эммануэль макрон, ильхам алиев, франция, азербайджан, армения, в мире