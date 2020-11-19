https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585357569.html
В Петербурге разработали математическую модель распространения COVID-19
В Петербурге разработали математическую модель распространения COVID-19
Эпидемиологическая ситуация в Петербурге останется неблагоприятной до начала января, считает Андрей Рудской, ректор Санкт-Петербургского политехнического... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T14:48
2020-11-19T14:48
2020-11-19T23:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
санкт-петербургский политехнический университет петра великого
коронавирусы
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Петербурге останется неблагоприятной до начала января, считает Андрей Рудской, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, где разработана математическая модель распространения коронавируса в России."По нашим прогнозам, и ближе к Новому году, и в самом начале (следующего) года Северная столица не должна забывать про COVID-19. Проще не будет, так что расслабляться нам не стоит", — сказал он в ходе XIII Петербургского международного инновационного форума в онлайн-режиме.Рудской отметил, что математическая модель распространения коронавируса, разработанная в Политехе, прошла "калибровку" с учетом динамики развития пандемии во всем мире и продемонстрировала достаточно высокую точность. "Нам удалось построить эту модель, и это помогло встретиться с коронавирусом в России уже с определенными представлениями о том, что нас ожидает", — добавил он.По данным городского оперштаба на четверг, число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 90 тысяч, при этом выздоровели 53,2 тысячи человек. За последние сутки в Петербурге выявили 2312 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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