https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585276832.html

Спрогнозировано начало спада заболеваемости COVID-19 в России

Спрогнозировано начало спада заболеваемости COVID-19 в России

Прогноз на основе статистических данных по COVID-19 в России показывает, что спад заболеваемости почти во всех регионах начнется в конце ноября, сообщил РИА... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T03:17

2020-11-19T03:17

2020-11-19T09:54

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

новгородская область

пермский край

распространение нового коронавируса

агаси тавадян

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Прогноз на основе статистических данных по COVID-19 в России показывает, что спад заболеваемости почти во всех регионах начнется в конце ноября, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.Ученый строит свои прогнозы, опираясь на карту регионов по распространенности COVID-19, где за основу взята официальная статистика. Субъекты разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространения: "зеленые", где этот показатель меньше 0,9 (позитивный), "светло-желтые" — 0,9-1,0 (стабильный), "оранжевые" — 1,0-1,1 (удовлетворительный), "светло-красные" — 1,1-1,2 (отрицательный — неудовлетворительный); "темно-красные" — больше 1,2 (тяжелый). Если индекс больше единицы, темп заболеваемости растет, если меньше — снижается.По словам эксперта, ситуация стабилизируется, однако расслабляться не стоит. Одна из основных переменных, которая влияет на динамику заболеваемости, это поведение людей, соблюдение норм дистанцирования и ношения масок, напомнил он.Согласно статистическому анализу официальных данных, наиболее благоприятная ситуация с распространением вируса в Еврейской автономной области и Севастополе.Стабильное положение в следующих регионах: Калмыкия, Брянская, Кемеровская, Рязанская, Магаданская, Пензенская области, Республика Алтай, Амурская область, Камчатский край, Орловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ.В большей части субъектов сложилась удовлетворительная обстановка.Эксперт оценивает ситуацию как острую в Коми, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, Крыму, Подмосковье, Чувашии и Новгородской области.Тяжелая ситуация в шести регионах: Карелия, Псковская область, Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ, Чечня. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

новгородская область

пермский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, московская область (подмосковье), новгородская область, пермский край, агаси тавадян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество