Спрогнозировано начало спада заболеваемости COVID-19 в России
03:17 19.11.2020 (обновлено: 09:54 19.11.2020)
© РИА Новости / Андрей Каспришин / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя в городе Новоалтайске
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Прогноз на основе статистических данных по COVID-19 в России показывает, что спад заболеваемости почти во всех регионах начнется в конце ноября, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
"В данном этапе прогноз показывает, что в конце ноября уже спад будет виден в основной части регионов. Однако тяжелая ситуация сейчас в Санкт-Петербурге, Подмосковье, также в Крыму, Республике Коми, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, в Чувашии, Новгородской области, Карелии, Псковской области, Чеченской Республике. Эти регионы преодолеют плато позднее всех", — рассказал Тавадян.
Ученый строит свои прогнозы, опираясь на карту регионов по распространенности COVID-19, где за основу взята официальная статистика. Субъекты разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространения: "зеленые", где этот показатель меньше 0,9 (позитивный), "светло-желтые" — 0,9-1,0 (стабильный), "оранжевые" — 1,0-1,1 (удовлетворительный), "светло-красные" — 1,1-1,2 (отрицательный — неудовлетворительный); "темно-красные" — больше 1,2 (тяжелый). Если индекс больше единицы, темп заболеваемости растет, если меньше — снижается.
По словам эксперта, ситуация стабилизируется, однако расслабляться не стоит. Одна из основных переменных, которая влияет на динамику заболеваемости, это поведение людей, соблюдение норм дистанцирования и ношения масок, напомнил он.
© Агаси ТавадянКарта распространения COVID-19
© Агаси Тавадян
Карта распространения COVID-19
Согласно статистическому анализу официальных данных, наиболее благоприятная ситуация с распространением вируса в Еврейской автономной области и Севастополе.
Стабильное положение в следующих регионах: Калмыкия, Брянская, Кемеровская, Рязанская, Магаданская, Пензенская области, Республика Алтай, Амурская область, Камчатский край, Орловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ.
В большей части субъектов сложилась удовлетворительная обстановка.
Эксперт оценивает ситуацию как острую в Коми, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, Крыму, Подмосковье, Чувашии и Новгородской области.
Тяжелая ситуация в шести регионах: Карелия, Псковская область, Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ, Чечня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.