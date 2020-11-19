Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201119/karabakh-1585399797.html
Российские знаменитости призвали ЮНЕСКО защитить памятники в Карабахе
Российские знаменитости призвали ЮНЕСКО защитить памятники в Карабахе
Российские деятели культуры, в числе которых дирижеры Владимир Спиваков и Теодор Курентзис, музыкант Борис Гребенщиков и режиссер Александр Сокуров, просят... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T17:38
2020-11-19T18:44
новости культуры
ситуация в нагорном карабахе
андрей мерзликин
юлия ауг
нагорный карабах
борис гребенщиков
теодор курентзис
юнеско
владимир спиваков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585365905_0:104:3143:1872_1400x0_80_0_0_9e51063a141e727ad28e3dea6e11df1f.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские деятели культуры, в числе которых дирижеры Владимир Спиваков и Теодор Курентзис, музыкант Борис Гребенщиков и режиссер Александр Сокуров, просят ЮНЕСКО включить памятники христианского культурного, художественного и архитектурного наследия Нагорного Карабаха в список всемирного наследия для их дальнейшего сохранения."Мы, представители международного культурного сообщества и общественные деятели... глубоко обеспокоены судьбой памятников христианского культурного, художественного и архитектурного наследия Нагорного Карабаха, которые находятся в опасности и могут подвергнуться уничтожению, разрушению и вандализму и после окончания военных действий... Мы просим ЮНЕСКО использовать весь свой авторитет и полномочия для спасения памятников… придания им необходимого статуса и включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО", - говорится в открытом письме, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Деятели культуры выразили опасение, что карабахское культурное наследие может ожидать та же трагическая участь, которая ранее настигла сирийскую Пальмиру.Письмо, в частности, подписали дирижер Владимир Спиваков, Теодор Курентзис, музыкант Борис Гребенщиков, режиссеры Александр Сокуров, Алексей Герман-младший, Эдуард Бояков, актеры Андрей Мерзликин, Светлана Немоляева, Юлия Ауг, писатель Захар Прилепин и многие другие.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет привлекать ЮНЕСКО, чтобы сохранить культурные ценности в Нагорном Карабахе.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.
https://ria.ru/20201119/karabakh-1585341452.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Святыня Арцаха: армяне прощаются с монастырем Дадиванк
Со всей Армении в обитель приехали сотни христиан, чтобы проститься с Дадиванком. Монастырский комплекс находится на территории, которая с 15 ноября принадлежит Азербайджану. До этого Дадиванк долгие годы был под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. По просьбе местных жителей российский миротворческий контингент выставил у монастыря наблюдательный пост. Миротворцы будут следить за тем, чтобы никто не мародерствовал и не обижал прихожан.
2020-11-19T17:38
true
PT5M17S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585365905_414:0:3143:2047_1400x0_80_0_0_56cf45591fbcafc6f394688aee32c258.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, андрей мерзликин, юлия ауг, нагорный карабах, борис гребенщиков, теодор курентзис, юнеско, владимир спиваков, алексей герман-младший, захар прилепин, эдуард бояков, азербайджан, армения, светлана немоляева, в мире

Российские знаменитости призвали ЮНЕСКО защитить памятники в Карабахе

17:38 19.11.2020 (обновлено: 18:44 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина держит на руках кота возле храма в монастыре Дадиванк в Нагорном Карабахе
Мужчина держит на руках кота возле храма в монастыре Дадиванк в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские деятели культуры, в числе которых дирижеры Владимир Спиваков и Теодор Курентзис, музыкант Борис Гребенщиков и режиссер Александр Сокуров, просят ЮНЕСКО включить памятники христианского культурного, художественного и архитектурного наследия Нагорного Карабаха в список всемирного наследия для их дальнейшего сохранения.
"Мы, представители международного культурного сообщества и общественные деятели... глубоко обеспокоены судьбой памятников христианского культурного, художественного и архитектурного наследия Нагорного Карабаха, которые находятся в опасности и могут подвергнуться уничтожению, разрушению и вандализму и после окончания военных действий... Мы просим ЮНЕСКО использовать весь свой авторитет и полномочия для спасения памятников… придания им необходимого статуса и включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО", - говорится в открытом письме, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Сопровождение российскими миротворцами азербайджанской военной колонны - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 13:36Ситуация в Нагорном Карабахе
Захарова заявила о значении темы сохранения святынь в Нагорном Карабахе
Деятели культуры выразили опасение, что карабахское культурное наследие может ожидать та же трагическая участь, которая ранее настигла сирийскую Пальмиру.
Письмо, в частности, подписали дирижер Владимир Спиваков, Теодор Курентзис, музыкант Борис Гребенщиков, режиссеры Александр Сокуров, Алексей Герман-младший, Эдуард Бояков, актеры Андрей Мерзликин, Светлана Немоляева, Юлия Ауг, писатель Захар Прилепин и многие другие.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет привлекать ЮНЕСКО, чтобы сохранить культурные ценности в Нагорном Карабахе.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.
Древний монастырь Дадиванк в Карабахе под защитой российских миротворцев
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Монастырь Дадиванк — визитная карточка Нагорного Карабаха и святыня для православных.

Монастырский комплекс Дадиванк в Нагорном Карабахе
1 из 13

Монастырь Дадиванк — визитная карточка Нагорного Карабаха и святыня для православных.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Христианский памятник находится на территории, которая с 15 ноября будет принадлежать Азербайджану.

Российские миротворцы выставили наблюдательный пост у монастыря Дадиванк в Карабахе
2 из 13

Христианский памятник находится на территории, которая с 15 ноября будет принадлежать Азербайджану.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

До этого монастырь долгие годы был под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Российский миротворец у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе
3 из 13

До этого монастырь долгие годы был под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Настоятель монастыря, духовный пастор Карвачарского района иерей Ованнес Ованнисян.

Настоятель монастыря, духовный пастор Карвачарского района иерей Ованнес Ованнисян на территории монастырского комплекса Дадиванк в Нагорном Карабахе
4 из 13

Настоятель монастыря, духовный пастор Карвачарского района иерей Ованнес Ованнисян.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Колонна российских миротворцев направляется к монастырю Дадиванк.

Колонна российских миротворцев направляется к монастырю Дадиванк в Нагорном Карабахе
5 из 13

Колонна российских миротворцев направляется к монастырю Дадиванк.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

По просьбе местных жителей российский миротворческий контингент выставил у монастыря наблюдательный пост.

Российский миротворец у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе
6 из 13

По просьбе местных жителей российский миротворческий контингент выставил у монастыря наблюдательный пост.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

В Армянской апостольской церкви подчеркнули, что Дадиванку ничего не грозит.

Российские миротворцы у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе
7 из 13

В Армянской апостольской церкви подчеркнули, что Дадиванку ничего не грозит.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Миротворцы будут следить за тем, чтобы никто не мародерствовал и не обижал прихожан.

Военнослужащие на территории монастырского комплекса Дадиванк в Нагорном Карабахе
8 из 13

Миротворцы будут следить за тем, чтобы никто не мародерствовал и не обижал прихожан.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Командование миротворцев решает с местными администрациями вопрос о свободном посещении Дадиванка прихожанами.

Российский миротворец у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе
9 из 13

Командование миротворцев решает с местными администрациями вопрос о свободном посещении Дадиванка прихожанами.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Дадиванк — не единственный монастырь в Нагорном Карабахе, взятый под охрану.

Колонна российских миротворцев направляется к монастырю Дадиванк в Нагорном Карабахе
10 из 13

Дадиванк — не единственный монастырь в Нагорном Карабахе, взятый под охрану.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Важность обеспечения сохранности христианских храмов в переходящих под контроль Баку районах президент России подчеркнул в телефонной беседе с азербайджанским лидером.

Российские миротворцы у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе
11 из 13

Важность обеспечения сохранности христианских храмов в переходящих под контроль Баку районах президент России подчеркнул в телефонной беседе с азербайджанским лидером.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Монастырский комплекс Дадиванк.

Монастырский комплекс Дадиванк в Нагорном Карабахе
12 из 13

Монастырский комплекс Дадиванк.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Следить за исполнением договоренностей будут почти две тысячи российских миротворцев.

Российский миротворец у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе
13 из 13

Следить за исполнением договоренностей будут почти две тысячи российских миротворцев.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
1 из 13

Монастырь Дадиванк — визитная карточка Нагорного Карабаха и святыня для православных.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
2 из 13

Христианский памятник находится на территории, которая с 15 ноября будет принадлежать Азербайджану.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
3 из 13

До этого монастырь долгие годы был под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
4 из 13

Настоятель монастыря, духовный пастор Карвачарского района иерей Ованнес Ованнисян.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
5 из 13

Колонна российских миротворцев направляется к монастырю Дадиванк.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
6 из 13

По просьбе местных жителей российский миротворческий контингент выставил у монастыря наблюдательный пост.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
7 из 13

В Армянской апостольской церкви подчеркнули, что Дадиванку ничего не грозит.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
8 из 13

Миротворцы будут следить за тем, чтобы никто не мародерствовал и не обижал прихожан.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
9 из 13

Командование миротворцев решает с местными администрациями вопрос о свободном посещении Дадиванка прихожанами.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
10 из 13

Дадиванк — не единственный монастырь в Нагорном Карабахе, взятый под охрану.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
11 из 13

Важность обеспечения сохранности христианских храмов в переходящих под контроль Баку районах президент России подчеркнул в телефонной беседе с азербайджанским лидером.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
12 из 13

Монастырский комплекс Дадиванк.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
13 из 13

Следить за исполнением договоренностей будут почти две тысячи российских миротворцев.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНовости культурыАндрей МерзликинЮлия АугНагорный КарабахБорис ГребенщиковТеодор КурентзисЮНЕСКОВладимир СпиваковАлексей Герман-младшийЗахар ПрилепинЭдуард БояковАзербайджанАрменияСветлана НемоляеваВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:10В Гродно взорвали машину милиционера из "черного списка" оппозиции
10:10Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан
10:02Володин назвал решения Нюрнбергского трибунала незыблемыми
10:02Путин упразднил Роспечать и Россвязь
09:58Историк сравнил потворство Европы неонацистам с "умиротворением" Гитлера
09:50Назван способ предотвратить преждевременное старение
09:50Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации желающих "ЭпиВакКороной"
09:49В Ленинградской области мужчину убили за просьбу надеть маску в автобусе
09:45Россиянин получил 13 лет колонии за попытку продать военные данные ЦРУ
09:44Москвичей предупредили о новой волне ледяных дождей
09:40Умер патриарх Сербский Ириней
09:37В Приморье ввели региональный режим ЧС из-за снежного циклона
09:35В РВИО считают, что западные страны забыли уроки Нюрнберга
09:33Роспотребнадзор рассказал о планах по выпуску вакцины "ЭпиВакКорона"
09:32В России запустили госплатформу по охране объектов культурного наследия
09:31Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
09:24СМИ рассказали о мести Трампа демократам за "российское расследование"
09:23В Челябинске нашли пропавшую в четверг пятилетнюю девочку
09:13Немецкий эксперт заявил о невозможности оправдания преступлений нацизма
09:11Минздрав Кузбасса нашел нарушения в работе скорой после смерти пациентки
Лента новостейМолния