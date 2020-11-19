https://ria.ru/20201119/karabakh-1585399797.html

Российские знаменитости призвали ЮНЕСКО защитить памятники в Карабахе

Российские знаменитости призвали ЮНЕСКО защитить памятники в Карабахе

Российские деятели культуры, в числе которых дирижеры Владимир Спиваков и Теодор Курентзис, музыкант Борис Гребенщиков и режиссер Александр Сокуров, просят... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T17:38

2020-11-19T17:38

2020-11-19T18:44

новости культуры

ситуация в нагорном карабахе

андрей мерзликин

юлия ауг

нагорный карабах

борис гребенщиков

теодор курентзис

юнеско

владимир спиваков

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские деятели культуры, в числе которых дирижеры Владимир Спиваков и Теодор Курентзис, музыкант Борис Гребенщиков и режиссер Александр Сокуров, просят ЮНЕСКО включить памятники христианского культурного, художественного и архитектурного наследия Нагорного Карабаха в список всемирного наследия для их дальнейшего сохранения."Мы, представители международного культурного сообщества и общественные деятели... глубоко обеспокоены судьбой памятников христианского культурного, художественного и архитектурного наследия Нагорного Карабаха, которые находятся в опасности и могут подвергнуться уничтожению, разрушению и вандализму и после окончания военных действий... Мы просим ЮНЕСКО использовать весь свой авторитет и полномочия для спасения памятников… придания им необходимого статуса и включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО", - говорится в открытом письме, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Деятели культуры выразили опасение, что карабахское культурное наследие может ожидать та же трагическая участь, которая ранее настигла сирийскую Пальмиру.Письмо, в частности, подписали дирижер Владимир Спиваков, Теодор Курентзис, музыкант Борис Гребенщиков, режиссеры Александр Сокуров, Алексей Герман-младший, Эдуард Бояков, актеры Андрей Мерзликин, Светлана Немоляева, Юлия Ауг, писатель Захар Прилепин и многие другие.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет привлекать ЮНЕСКО, чтобы сохранить культурные ценности в Нагорном Карабахе.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.

https://ria.ru/20201119/karabakh-1585341452.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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Святыня Арцаха: армяне прощаются с монастырем Дадиванк Со всей Армении в обитель приехали сотни христиан, чтобы проститься с Дадиванком. Монастырский комплекс находится на территории, которая с 15 ноября принадлежит Азербайджану. До этого Дадиванк долгие годы был под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. По просьбе местных жителей российский миротворческий контингент выставил у монастыря наблюдательный пост. Миротворцы будут следить за тем, чтобы никто не мародерствовал и не обижал прихожан. 2020-11-19T17:38 true PT5M17S

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