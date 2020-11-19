https://ria.ru/20201119/karabakh-1585378234.html

Лавров: у США и Франции проявляется уязвленное самолюбие по теме Карабаха

Лавров: у США и Франции проявляется уязвленное самолюбие по теме Карабаха

Глава российского МИД Сергей Лавров выразил сожаление, что у США и Франции проявляется уязвленное самолюбие в связи с тем, как был урегулирован кризис в... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T16:23

2020-11-19T16:23

2020-11-19T16:23

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

сергей лавров

евросоюз

ильхам алиев

франция

сша

азербайджан

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров выразил сожаление, что у США и Франции проявляется уязвленное самолюбие в связи с тем, как был урегулирован кризис в Нагорном Карабахе."В моих контактах за последние дни с американскими и французскими коллегами, равно как и в контактах президента Макрона с президентом Путиным по теме Нагорного Карабаха явно проскальзывает уязвленное самолюбие. Это печально", - заявил Лавров в интервью телеканалу RT.Лавров отметил, что уже дважды за последние дни говорил со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, "пытался ему объяснить, что мы печемся и беспокоимся о том, чтобы людей не убивали, чтобы люди не срывались с насиженных мест, чтобы не пополнялось огромными цифрами – десятками тысяч – число беженцев и перемещенных лиц"."В ситуации, когда речь шла буквально о минутах (каждая из этих минут имела цену в виде человеческих жизней), звонить в Вашингтон, в Париж, договариваться о том, поддержат ли они те или иные формулировки… Выдвигать такие претензии некорректно и неэтично с точки зрения простой человеческой морали. К сожалению, в политике часто преобладает стремление "сверкнуть", проявить какую-то быструю инициативу, "сорвать внутриполитический куш", укрепить свои позиции в каких-то многосторонних структурах типа Евросоюза, подтвердить свое лидерство и так далее. Это прискорбно", - резюмировал министр.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201119/karabakh-1585367555.html

https://ria.ru/20201119/karabakh-1585344867.html

нагорный карабах

франция

сша

азербайджан

армения

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никол пашинян, нагорный карабах, сергей лавров, евросоюз, ильхам алиев, франция, сша, азербайджан, армения, в мире