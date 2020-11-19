https://ria.ru/20201119/karabakh-1585370784.html
Лавров рассказал о выработке договоренности по Карабаху
Лавров рассказал о выработке договоренности по Карабаху
Москва в выработке трехстороннего заявления лидеров России, Армении и Азербайджана по урегулированию в Нагорном Карабахе не стремилась заработать какие-то... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T15:43
2020-11-19T15:43
2020-11-19T15:43
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
сергей лавров
владимир путин
москва
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Москва в выработке трехстороннего заявления лидеров России, Армении и Азербайджана по урегулированию в Нагорном Карабахе не стремилась заработать какие-то политические очки, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Нет, у нас не было такого стремления", - заявил Лавров в интервью телеканалу RT, отвечая на соответствующий вопрос.Он подчеркнул, что в Москве "философски воспринимают то, как пытаются интерпретировать договоренность от 9 ноября и роль России в ее достижении".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201119/karabakh-1585344867.html
нагорный карабах
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никол пашинян, нагорный карабах, сергей лавров, владимир путин, москва, азербайджан, армения, в мире