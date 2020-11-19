https://ria.ru/20201119/karabakh-1585341452.html

Захарова заявила о значении темы сохранения святынь в Нагорном Карабахе

Захарова заявила о значении темы сохранения святынь в Нагорном Карабахе

Вопрос сохранения святынь, культурных объектов – часть контактов России с заинтересованными сторонами в Нагорном Карабахе, ему придается особое значение,... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T13:36

2020-11-19T13:36

2020-11-19T14:58

ситуация в нагорном карабахе

мария захарова

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вопрос сохранения святынь, культурных объектов – часть контактов России с заинтересованными сторонами в Нагорном Карабахе, ему придается особое значение, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым отметил важность обеспечить сохранность и нормальную церковную жизнедеятельность христианских храмов и монастырей в Карабахе."Данный вопрос имеет особую актуальность, а также находится на повестке наших контактов со сторонами", - сказала Захарова на брифингеГлавы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.

нагорный карабах

азербайджан

армения

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Святыня Арцаха: армяне прощаются с монастырем Дадиванк Со всей Армении в обитель приехали сотни христиан, чтобы проститься с Дадиванком. Монастырский комплекс находится на территории, которая с 15 ноября принадлежит Азербайджану. До этого Дадиванк долгие годы был под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. По просьбе местных жителей российский миротворческий контингент выставил у монастыря наблюдательный пост. Миротворцы будут следить за тем, чтобы никто не мародерствовал и не обижал прихожан. 2020-11-19T13:36 true PT5M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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мария захарова, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире