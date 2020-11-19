https://ria.ru/20201119/karabakh-1585304153.html

Российские миротворцы оценили ситуацию в Карабахе

Российские миротворцы оценили ситуацию в Карабахе

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается полностью, ситуация на постах миротворческих сил спокойная, сообщил журналистам заместитель командующего... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T10:59

2020-11-19T10:59

2020-11-19T10:59

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

вооруженные силы рф

ильхам алиев

владимир путин

баку

азербайджан

армения

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ, 19 ноя - РИА Новости. Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается полностью, ситуация на постах миротворческих сил спокойная, сообщил журналистам заместитель командующего миротворческим контингентом ВС РФ в Карабахе полковник Алексей Полюхович."Режим прекращения огня на территории Нагорного Карабаха соблюдается в полном объеме. Миротворческий контингент выполняет обязанности в штатном режиме. Обстановка на постах спокойная", - сказал он.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201118/mirotvortsy-1585119321.html

баку

азербайджан

армения

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никол пашинян, вооруженные силы рф, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире