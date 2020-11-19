https://ria.ru/20201119/armeniya-1585357407.html

Военный инспектор Армении решил уйти из армии после слов Пашиняна

Военный инспектор Армении решил уйти из армии после слов Пашиняна

Начальник службы военного контроля минобороны Армении Мовсес Акопян заявил, что окончательно решил уволиться из армии после слов премьер-министра Никола... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T14:44

2020-11-19T14:44

2020-11-19T14:44

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

минобороны армении

обсе

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

сша

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 19 ноя – РИА Новости. Начальник службы военного контроля минобороны Армении Мовсес Акопян заявил, что окончательно решил уволиться из армии после слов премьер-министра Никола Пашиняна о "скулящих под стенами".Ранее Пашинян написал в Facebook, что просмотрел десятки видеоматериалов военных с передовой со словами поддержки и "ждет ребят в Ереване", чтобы "окончательно решить вопросы со скулящими под стенами". Омбудсмен Армении уже заявил, что считает слова премьера "крайне опасными". По его мнению, в них "по сути, звучит призыв к гражданским столкновениям" и расправе с оппонентами премьера. Руководитель аппарата вице-премьера страны заявил, что в знак протеста покидает свой пост и партию премьера. О сложении мандата заявила депутат от правящей в Армении фракции "Мой шаг" Гаяне Абрамян, еще одна - Тагуи Товмасян - заявила, что намерена покинуть фракцию."Я давно решил демобилизоваться, еще 5 октября, но тогда не подал рапорт, так как считал, что во время войны это решение нанесет ущерб вооруженным силам, дождался завершения войны. Решение окончательно принял после призыва премьер-министра к воюющим вернуться и вытеснить с площади скулящих", - сказал Акопян на пресс-конференции в Ереване.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201119/ayvazyan-1585322309.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201118/armeniya-1585254681.html

нагорно-карабахская республика

сша

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, минобороны армении, обсе, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире