https://ria.ru/20201119/armeniya-1585298393.html

В парламенте Армении выступили против заседания по военному положению

В парламенте Армении выступили против заседания по военному положению

Правящая фракция парламента Армении "Мой шаг" выступает против проведения внеочередного заседания парламента для отмены военного положения, заявила в четверг... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T10:30

2020-11-19T10:30

2020-11-19T10:30

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

процветающая армения

баку

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 19 ноя – РИА Новости. Правящая фракция парламента Армении "Мой шаг" выступает против проведения внеочередного заседания парламента для отмены военного положения, заявила в четверг представитель политической силы, вице-спикер законодательного органа Лена Назарян.Ранее оппозиционные фракции "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" в очередной раз инициировали проведение внеочередного заседания парламента с целью отмены военного положения. Его созыв должен одобрить совет парламента."Военное положение предложило правительство. Мы ввели этот режим по требованию и в соответствии с оценкой кабмина. Мы не получали никаких сигналов от правительства о необходимости отмены военного положения, следовательно, мы не будем участвовать в заседании совета. Мы против этого", - сказала Назарян в ходе брифинга в парламенте.В свою очередь глава оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян заявил, что оппозиция продолжит добиваться отмены военного положения и отставки премьера Никола Пашиняна. "Символ поражения должен уйти", - сказал он.Военное положение было введено в Армении в конце сентября в связи с обострением конфликта в Карабахе, во время него нельзя, в частности, проводить акции протеста. Однако оппозиция проводит в Ереване акции с требованием отставки премьера Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.В Ереване проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201119/armeniya-1585295614.html

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баку

азербайджан

армения

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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, процветающая армения, баку, азербайджан, армения, в мире