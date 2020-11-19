Правящая фракция парламента Армении считает смену премьера неприемлемой
© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники митинга сторонников Николы Пашиняна перед Домом правительства на площади Республики в Ереване
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ЕРЕВАН, 19 ноя – РИА Новости. Правящая фракция парламента Армении "Мой шаг" считает неприемлемой смену премьер-министра страны, заявила представитель политической силы, вице-спикер законодательного органа Лена Назарян.
"Нет, этот вариант неприемлем. Как бы это ни звучало парадоксально, но в этой ситуации именно Никол Пашинян - стабилизирующий фактор", - сказала Назарян в ходе брифинга, отвечая на вопрос, готова ли правящая фракция заменить премьера другим представителем действующих властей.
В Ереване проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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