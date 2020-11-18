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Володин рассказал, как пришел в политику "с улицы"
Володин рассказал, как пришел в политику "с улицы"
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что 1990 году пришел в политику "с улицы" против воли парткома как самовыдвиженец, в регистрации на выборах... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:47
2020-11-18T12:47
гарри минх
кпрф
госдума рф
вячеслав володин
владимир жириновский
политика
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что 1990 году пришел в политику "с улицы" против воли парткома как самовыдвиженец, в регистрации на выборах народных депутатов РСФСР ему было отказано трижды.Полномочный представитель президента РФ в нижней палате парламента Гарри Минх на пленарном заседании во вторник заявил, что депутаты Госдумы, которых не устраивает Конституция РФ, должны сложить свои полномочия. По мнению КПРФ, полпред президента не имел права "читать нравоучения депутатам". На пленарном заседании в среду дискуссия продолжилась."Я пришел с улицы в политику. А меня не пускали в нее, трижды не регистрировали в 90-м году. С какой это вы улицы пришли по разнарядке ЦК КПСС? О чем вы говорите, а? Молодцы. А сейчас конкуренция. Если одна партия побеждает, то вторая обязательно должна быть представлена. У вас все гарантии расписаны и обеспечены. Поэтому про кого и нужно говорить - это про тех, кто пришел в политику, преодолев все барьеры и преграды в 90-м году. Вот (лидер ЛДПР Владимир) Жириновский пришел с улицы, ваш друг, товарищ. Мы молчим про него. Председатель Государственной Думы пришел как самовыдвиженец против воли парткома, а вы сейчас себя запишете в старые большевики. Вы о чем говорите? Вы избирались подряд во все созывы Государственной Думы и вас народ избирал. Какая это улица? Это ответственность", - сказал Володин.В 1990 году состоялись выборы в народные депутаты РСФСР.
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гарри минх, кпрф, госдума рф, вячеслав володин, владимир жириновский, политика

Володин рассказал, как пришел в политику "с улицы"

12:47 18.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина с руководством Государственной Думы РФ и главами думских фракций
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина с руководством Государственной Думы РФ и главами думских фракций - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что 1990 году пришел в политику "с улицы" против воли парткома как самовыдвиженец, в регистрации на выборах народных депутатов РСФСР ему было отказано трижды.
Полномочный представитель президента РФ в нижней палате парламента Гарри Минх на пленарном заседании во вторник заявил, что депутаты Госдумы, которых не устраивает Конституция РФ, должны сложить свои полномочия. По мнению КПРФ, полпред президента не имел права "читать нравоучения депутатам". На пленарном заседании в среду дискуссия продолжилась.
Заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
11:58
В КПРФ пожаловались на "нравоучения" полпреда президента
"Я пришел с улицы в политику. А меня не пускали в нее, трижды не регистрировали в 90-м году. С какой это вы улицы пришли по разнарядке ЦК КПСС? О чем вы говорите, а? Молодцы. А сейчас конкуренция. Если одна партия побеждает, то вторая обязательно должна быть представлена. У вас все гарантии расписаны и обеспечены. Поэтому про кого и нужно говорить - это про тех, кто пришел в политику, преодолев все барьеры и преграды в 90-м году. Вот (лидер ЛДПР Владимир) Жириновский пришел с улицы, ваш друг, товарищ. Мы молчим про него. Председатель Государственной Думы пришел как самовыдвиженец против воли парткома, а вы сейчас себя запишете в старые большевики. Вы о чем говорите? Вы избирались подряд во все созывы Государственной Думы и вас народ избирал. Какая это улица? Это ответственность", - сказал Володин.
В 1990 году состоялись выборы в народные депутаты РСФСР.
 
Гарри МинхКПРФГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ЖириновскийПолитика
 
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