https://ria.ru/20201118/sanktsii-1585237867.html

США ввели санкции против организаций из Ирана, Турции и Германии

США ввели санкции против организаций из Ирана, Турции и Германии

США внесли в санкционные списки девять граждан Ирана, 47 иранских организаций и по одной турецкой и германской организации, сообщает американский минфин. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T18:52

2020-11-18T18:52

2020-11-18T19:14

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ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. США внесли в санкционные списки девять граждан Ирана, 47 иранских организаций и по одной турецкой и германской организации, сообщает американский минфин."Сегодня Офис контроля за иностранным активами министерства финансов США предпринял действия против ключевой сети поддержки верховного лидера Ирана, Мостазафанского фонда исламской революции, огромного конгломерата из примерно 160 холдингов в ключевых секторах иранской экономики", - сказано в сообщении на сайте минфина.По мнению минфина, фонд является "якобы благотворительной организацией", однако его холдинги "экспроприированы у иранского народа и используются верховным лидером Али Хаменеи для обогащения своего офиса, вознаграждения его политических союзников и преследования врагов режима".Среди девяти человек, внесенных в списки, министр разведки и безопасности Ирана Махмуд Алави.Объектами, принадлежащими фонду, пользуются Корпус стражей Исламской революции, иранские ВМС, иранский парламент и экс-президент Махмуд Ахмадинежад, утверждает американское ведомство."Офис Ахмадинежада расположен в дорогой недвижимости, принадлежащей фонду, стоимостью около 50 миллионов долларов в состоятельном районе Тегерана", - сказано в пресс-релизе.В числе компаний, попавших под санкции, организации в энергетическом секторе, сфере добычи полезных ископаемых и переработки, финансовом, туристическом секторах. Кроме того, там турецкая Turipa Company и немецкая International Trade And Industrial Technology Itritec GMBH.

https://ria.ru/20201117/huawei-1584928039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство финансов сша, иран, сша, в мире