Путин заявил об упущенном шансе прекратить бои в Карабахе в октябре
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы СМИ по ситуации в Нагорном Карабахе
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев был готов еще в октябре прекратить боевые действия в Карабахе при возвращении беженцев Шушу, но премьер-министр Армении Никол Пашинян отверг это предложение. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал президент России Владимир Путин.
Он напомнил, что 19-20 октября провел серию телефонных переговоров как с Алиевым, так и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Путин отметил, что неожиданно для него позиция Еревана "была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо".
По словам российского президента, Пашинян ему сказал, что видит в этом условии угрозу для интересов Армении и Карабаха. Путин отметил, что не понимает, в чем, по мнению армянской стороны, заключалась эта угроза. Таким образом, переговоры были провалены.
Также Путин подчеркнул, что вопрос о передаче города Шуша до нового обострения в Нагорном Карабахе никогда не ставился.
Критическая ситуация
Ситуация в Нагорном Карабахе до прекращения боев была критической, счет шел на часы, проводить переговоры в рамках минской группы ОБСЕ было невозможно, рассказал также Владимир Путин.
"Возможно было взятие и Степанакерта, и дальнейшее движение", - отметил он.
По его словам, прекращение боевых действий в той ситуации было в интересах Еревана.
"Было бы самоубийством"
Отказ Армении от нынешнего достигнутого соглашения по Карабаху был бы для этой страны самоубийством, выразил мнение Путин.
При этом он отметил, что дело каждой страны соблюдать или не соблюдать договоренности, но не исполнить обязательства "было бы огромной ошибкой".
Внутреннее дело Армении
Говоря о ситуации в Армении, президент России подчеркнул, что это является внутренним делом этой страны.
В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки премьера Армении Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе.
"Это государство вправе решать свои внутренние дела так, как считает нужным", - сказал Путин.
Соглашение по Карабаху
Десятого ноября стало известно о заключении трехстороннего соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном, которое положило конец войне в Нагорном Карабахе. Ереван согласился уступить часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Москва ввела миротворцев с целью предотвращения дальнейшего обострения конфликта. Кроме того, в Азербайджане был создан российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого - следить за соблюдением перемирия.