В Кремле объяснили запрос согласия СФ на миротворческую миссию в Карабахе
12:04 18.11.2020 (обновлено: 12:18 18.11.2020)
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что согласие Совфеда на отправку миротворцев в Нагорный Карабах было запрошено в связи с масштабностью и ответственностью миссии.
"Да, действительно, было постановление 2015 года, которое являлось и является юридической базой для принятия президентом подобных оперативных решений, но, учитывая, вы видите, что впереди у нас пятилетний срок, который может потом продлеваться при необходимости, учитывая такую достаточную масштабность и ответственность этой миссии, было запрошено дополнительно разрешение", - сказал Песков журналистам.
По его словам, переиздание указа о введении миротворческих сил в Карабах будет зависеть от мнения правовиков.
"Я не знаю, какое они примут мнение, но де-факто это ничего не изменит. Еще раз повторяю, потому что от 2015 года документ действует", - сказал он.
Ранее стало известно, что СФ в среду на заседании дал согласие на использование российских Вооружённых сил для миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. С соответствующим обращением к Совфеду обратился президент.