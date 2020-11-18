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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201118/mirotvortsy-1585140447.html
В Кремле объяснили запрос согласия СФ на миротворческую миссию в Карабахе
В Кремле объяснили запрос согласия СФ на миротворческую миссию в Карабахе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что согласие Совфеда на отправку миротворцев в Нагорный Карабах было запрошено в связи с масштабностью и... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:04
2020-11-18T12:18
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
совет федерации рф
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что согласие Совфеда на отправку миротворцев в Нагорный Карабах было запрошено в связи с масштабностью и ответственностью миссии.По его словам, переиздание указа о введении миротворческих сил в Карабах будет зависеть от мнения правовиков."Я не знаю, какое они примут мнение, но де-факто это ничего не изменит. Еще раз повторяю, потому что от 2015 года документ действует", - сказал он.Ранее стало известно, что СФ в среду на заседании дал согласие на использование российских Вооружённых сил для миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. С соответствующим обращением к Совфеду обратился президент.
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нагорный карабах, совет федерации рф, дмитрий песков, в мире

В Кремле объяснили запрос согласия СФ на миротворческую миссию в Карабахе

12:04 18.11.2020 (обновлено: 12:18 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновРоссийские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что согласие Совфеда на отправку миротворцев в Нагорный Карабах было запрошено в связи с масштабностью и ответственностью миссии.

"Да, действительно, было постановление 2015 года, которое являлось и является юридической базой для принятия президентом подобных оперативных решений, но, учитывая, вы видите, что впереди у нас пятилетний срок, который может потом продлеваться при необходимости, учитывая такую достаточную масштабность и ответственность этой миссии, было запрошено дополнительно разрешение", - сказал Песков журналистам.

По его словам, переиздание указа о введении миротворческих сил в Карабах будет зависеть от мнения правовиков.
"Я не знаю, какое они примут мнение, но де-факто это ничего не изменит. Еще раз повторяю, потому что от 2015 года документ действует", - сказал он.
Ранее стало известно, что СФ в среду на заседании дал согласие на использование российских Вооружённых сил для миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. С соответствующим обращением к Совфеду обратился президент.
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