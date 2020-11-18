https://ria.ru/20201118/mirotvortsy-1585140447.html

В Кремле объяснили запрос согласия СФ на миротворческую миссию в Карабахе

В Кремле объяснили запрос согласия СФ на миротворческую миссию в Карабахе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что согласие Совфеда на отправку миротворцев в Нагорный Карабах было запрошено в связи с масштабностью и... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T12:04

2020-11-18T12:04

2020-11-18T12:18

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

совет федерации рф

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что согласие Совфеда на отправку миротворцев в Нагорный Карабах было запрошено в связи с масштабностью и ответственностью миссии.По его словам, переиздание указа о введении миротворческих сил в Карабах будет зависеть от мнения правовиков."Я не знаю, какое они примут мнение, но де-факто это ничего не изменит. Еще раз повторяю, потому что от 2015 года документ действует", - сказал он.Ранее стало известно, что СФ в среду на заседании дал согласие на использование российских Вооружённых сил для миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. С соответствующим обращением к Совфеду обратился президент.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583791881.html

нагорный карабах

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нагорный карабах, совет федерации рф, дмитрий песков, в мире