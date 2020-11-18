Комитет ГА ООН одобрил антироссийскую резолюцию Киева по Крыму
21:57 18.11.2020 (обновлено: 22:20 18.11.2020)
ООН, 18 ноя — РИА Новости. Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял украинскую резолюцию, осуждающую "нарушения прав человека" в Крыму, передает корреспондент РИА Новости.
Резолюция осуждает "аннексию" и "временную оккупацию" полуострова Россией, речь идет в том числе о "навязывании" российского гражданства, проведении "незаконных избирательных кампаний и голосований, изменении демографического состава населения Крыма и подавлении национальной идентичности".
Как утверждают авторы резолюции, Москва якобы занимается "дискриминацией" жителей полуострова, "включая крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам".
Они также считают незаконной установление российской юрисдикции и администрации в Крыму и требуют от Москвы выполнения "международно-правовых обязательств в части уважения законов, действовавших в Крыму до оккупации".
"Це брехня"
Комментируя документ, заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин назвал обвинения в "нарушении прав человека" фантазийными инсинуациями украинской делегации.
"Могу даже повторить это на чистом и простом украинском языке: "Це брехня", — сказал он.
"Любые дискуссии вокруг воссоединения полуострова с Российской Федерацией бессмысленны: Республика Крым и город Севастополь полностью интегрированы в политическое, правовое и экономическое пространство Российской Федерации", — подчеркнул Кузьмин.
Он напомнил, что зимой 2015 года Украина прекратил подачу электроэнергии в 575 населенных пунктов, где проживала почти половина населения полуострова, а с апреля 2014 года перекрыла подачу воды по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему 85% водоснабжения республики.
При этом, по его словам, Россия гарантирует обеспечение прав человека на всей своей территории, включая Крым.
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