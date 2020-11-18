https://ria.ru/20201118/krym-1585259872.html

Комитет ГА ООН одобрил антироссийскую резолюцию Киева по Крыму

Комитет ГА ООН одобрил антироссийскую резолюцию Киева по Крыму

Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял украинскую резолюцию, осуждающую "нарушения прав человека" в Крыму, передает... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T21:57

2020-11-18T21:57

2020-11-18T22:20

генеральная ассамблея оон

владимир путин

германия

республика крым

оон

сша

грузия

украина

в мире

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ООН, 18 ноя — РИА Новости. Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял украинскую резолюцию, осуждающую "нарушения прав человека" в Крыму, передает корреспондент РИА Новости.Соавторами проекта выступили Грузия, Германия, США, Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Эстония и ряд других государств. Резолюцию поддержали 63 страны, 85 воздержались, 22 выступили против.Резолюция осуждает "аннексию" и "временную оккупацию" полуострова Россией, речь идет в том числе о "навязывании" российского гражданства, проведении "незаконных избирательных кампаний и голосований, изменении демографического состава населения Крыма и подавлении национальной идентичности".Как утверждают авторы резолюции, Москва якобы занимается "дискриминацией" жителей полуострова, "включая крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам".Они также считают незаконной установление российской юрисдикции и администрации в Крыму и требуют от Москвы выполнения "международно-правовых обязательств в части уважения законов, действовавших в Крыму до оккупации"."Це брехня"Комментируя документ, заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин назвал обвинения в "нарушении прав человека" фантазийными инсинуациями украинской делегации. "Могу даже повторить это на чистом и простом украинском языке: "Це брехня", — сказал он.Кузьмин напомнил, что население Крыма реализовало закрепленное в Уставе ООН право на самоопределение через свободное, мирное и соответствующее всем международным стандартам голосование."Любые дискуссии вокруг воссоединения полуострова с Российской Федерацией бессмысленны: Республика Крым и город Севастополь полностью интегрированы в политическое, правовое и экономическое пространство Российской Федерации", — подчеркнул Кузьмин.Он напомнил, что зимой 2015 года Украина прекратил подачу электроэнергии в 575 населенных пунктов, где проживала почти половина населения полуострова, а с апреля 2014 года перекрыла подачу воды по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему 85% водоснабжения республики. При этом, по его словам, Россия гарантирует обеспечение прав человека на всей своей территории, включая Крым.

https://ria.ru/20201118/krym-1585104394.html

https://ria.ru/20201116/krym-1584864988.html

https://ria.ru/20201110/krym-1583932736.html

германия

республика крым

сша

грузия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная ассамблея оон, владимир путин, германия, республика крым, оон, сша, грузия, украина, в мире