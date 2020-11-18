https://ria.ru/20201118/karabakh-1585207197.html

В Армении объяснили сокращение списка без вести пропавших в Карабахе

В Армении объяснили сокращение списка без вести пропавших в Карабахе

Список лиц, числящихся без вести пропавшими в результате боевых действий в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, имеет тенденцию к сокращению в... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T16:32

2020-11-18T16:32

2020-11-18T16:32

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

давид тоноян

владимир путин

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 18 ноя – РИА Новости. Список лиц, числящихся без вести пропавшими в результате боевых действий в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, имеет тенденцию к сокращению в результате устранения ошибок и вносимых корректировок, сообщил в среду министр обороны Армении Давид Тоноян.По его словам, для выяснения судеб без вести пропавших в министерстве обороны создана комиссия, которая тесно работает с представителями Международного комитета Красного Креста и российским миротворческим контингентом."Проводятся широкомасштабные работы, список без вести пропавших имеет тенденцию к сокращению, так как в результате уточнений выясняется, что многие попали туда по ошибке", - сказал министр в ходе правительственного часа в парламенте.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201116/karabakh-1584778902.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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В Степанакерте идет ремонт дороги и восстанавливается мирная жизнь Российское Минобороны предоставило кадры восстановления мирной жизни в Степанакерте. 2020-11-18T16:32 true PT2M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, давид тоноян, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире